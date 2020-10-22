24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. "الاستقلال" يندد بلجوء الحكومة إلى جيوب المغاربة (5.00)

  3. "فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)

  4. تحسن ثقة المستثمرين المغاربة رغم الوضع الوبائي (4.50)

  5. "مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شرطة طنجة توقف "حمّو" لحيازة أقراص مهلوسة

شرطة طنجة توقف "حمّو" لحيازة أقراص مهلوسة

شرطة طنجة توقف "حمّو" لحيازة أقراص مهلوسة
هسبريس من طنجة
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 10:47

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة، ليلة الأربعاء، من توقيف الملقب بـ"حمو"، وهو من ذوي السوابق العدلية، متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف المعني، الذي يبلغ من العمر 53 سنة، بحومة "الركايع" وبحوزته 300 قرص مخدر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية جاءت بعد ترصد ومراقبة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه "في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة بالحي المذكور".

وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه حول الموضوع وتقديمه للعدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.