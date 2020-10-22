شرطة طنجة توقف "حمّو" لحيازة أقراص مهلوسة

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة، ليلة الأربعاء، من توقيف الملقب بـ"حمو"، وهو من ذوي السوابق العدلية، متلبسا بحيازة كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف المعني، الذي يبلغ من العمر 53 سنة، بحومة "الركايع" وبحوزته 300 قرص مخدر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية الأمنية جاءت بعد ترصد ومراقبة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه "في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة بالحي المذكور".

وتم وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معه حول الموضوع وتقديمه للعدالة.