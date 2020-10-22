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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف وفاة شخص داخل مدرسة في كلميم

الغموض يلف وفاة شخص داخل مدرسة في كلميم

الغموض يلف وفاة شخص داخل مدرسة في كلميم
مصطفى البكار
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 22:20

استنفرت المصالح الأمنية بمدينة كلميم عناصرها صباح الخميس، بعد العثور على شخص أربعيني جثة هامدة داخل مدرسة الداخلة الابتدائية الكائنة وسط المجال الحضري للمدينة.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن أسباب وفاة الهالك، الذي كان يعمل بورش داخل المؤسسة التعليمية المذكورة، ما تزال مجهولة إلى حدود الساعة.

وجرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى كلميم، في انتظار توجيهها نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة أسباب وملابسات الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن صالح الخميس 22 أكتوبر 2020 - 22:50
السلام عليكم
أولا الرحمة للفقيد و الصبر لعائلته و إنا لله و إنا إليه راجعون.
كلميم بقدها و قامتها و التي هي عاصمة الجهة، تتوفر على مستشفى إقليمي و مستشفى عسكري من أحدث طراز.
رغم كل هدا تنقل جثة الفقيد ل 500كلم دهابا و إيابا، ناهيك عن التعقيدات المسطرية و الوثائق الإدارية لمعرفة أسباب الوفاة، مع انتظارات العائلة للقيام بالواجب لدفن فقيدهم.
هدا بحد داته فضيحة، و لا حول و لا قوة إلا بالله.
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