الغموض يلف وفاة شخص داخل مدرسة في كلميم

مصطفى البكار

استنفرت المصالح الأمنية بمدينة كلميم عناصرها صباح الخميس، بعد العثور على شخص أربعيني جثة هامدة داخل مدرسة الداخلة الابتدائية الكائنة وسط المجال الحضري للمدينة.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن أسباب وفاة الهالك، الذي كان يعمل بورش داخل المؤسسة التعليمية المذكورة، ما تزال مجهولة إلى حدود الساعة.

وجرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى كلميم، في انتظار توجيهها نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل معرفة أسباب وملابسات الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.