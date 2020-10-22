السرقة تنهي مغامرة مبحوث عنه بمدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 11 بمراكش، أمس الأربعاء، شخصا من أجل السرقة الموصوفة، رغم ما أبداه من مقاومة شرسة، حيث اتضح، بعد تنقيطه، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني.

وجاء هذا التدخل الأمني بعد رصد الشخص المعني الذي كان متوارياً عن الأنظار في الآونة الأخيرة بأحد شوارع أحياء المسيرة، ووضع كمين أحبط محاولة فراره.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت عناصر الأمن الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.