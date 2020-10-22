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كُتّاب وآراء
مصالح الدرك الملكي توقف نشّالاً نواحي اشتوكة
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، شخصا كان في حالة سكر بدوار "البويبات"، التابع للجماعة الترابية إنشادن، حيث كشف التحقيق معه ضلوعه في أفعال إجرامية مرتبطة أساسا بالسرقة عن طريق النشل وتحت التهديد في مناطق إنشادن وبلفاع.
وكانت دورية اعتيادية لمصالح الدرك الملكي ببلفاع قد وقفت عند حالة السكر الطافح بالشارع العام التي كان عليها الموقوف، فتم اقتياده إلى المركز الترابي، قبل أن يُفضي البحث معه إلى الاعتراف بارتكابه سرقات عدّة في المنطقة.
واستدعت المصالح الدركية عددا من ضحايا الموقوف الذين تمكّنوا من التعرف عليه بسهولة، كما تم الاهتداء إلى هوية شريكه في تنفيذ تلك الأفعال الإجرامية، وإصدار مذكرة بحث وطنية من أجل توقيفه.
وجرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات وظروف القضية.