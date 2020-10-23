شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال

ابراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الخميس، شخصا يشبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف الشخص المعني الذي يبلغ من العمر 32 سنة، بحي المحاميد بمدينة مراكش، متلبسا بانتحال صفة ضابط شرطة قضائية مكلف بقضية سرقة طالت أحد "البازارات"، ومحاولة تعريض ابنة مالك المحل للابتزاز والسرقة.

وإثر إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث، تبين ارتكابه لجريمة سرقة مماثلة خلال الشهر الماضي، منتحلا صفة شرطي، واستيلائه على كمية من المجوهرات بدعوى حجزها وإخضاعها للخبرة على ذمة بحث مزعوم يتعلق بحيازة الحلي والمجوهرات المسروقة.

وأسفر تفتيش منزل الموقوف عن حجز مسدس بلاستيكي كان يستخدمه للإيقاع بضحاياه، ومبالغ مالية مهمة يشتبه في ارتباطها بعائدات هذا النشاط الإجرامي.

ووضعت عناصر الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.