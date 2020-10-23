24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "إغلاق الداخليات" يحرم تلاميذ القرى من التعليم (5.00)

  2. توقعات بارتفاع إنتاج الحوامض والزيتون والتمور (5.00)

  3. 300 ألف مغربي يستفيدون من محو الأمية .. والإناث أكثر إقبالا (5.00)

  4. "الغساني" ينهي معاناة شاب من تشوه خلقي للقلب (5.00)

  5. وهبي يوقف "مطارق المحاكم" .. والمعارضون يرفضون الانبطاح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال

شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال

شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال
ابراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 11:15

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الخميس، شخصا يشبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف الشخص المعني الذي يبلغ من العمر 32 سنة، بحي المحاميد بمدينة مراكش، متلبسا بانتحال صفة ضابط شرطة قضائية مكلف بقضية سرقة طالت أحد "البازارات"، ومحاولة تعريض ابنة مالك المحل للابتزاز والسرقة.

وإثر إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث، تبين ارتكابه لجريمة سرقة مماثلة خلال الشهر الماضي، منتحلا صفة شرطي، واستيلائه على كمية من المجوهرات بدعوى حجزها وإخضاعها للخبرة على ذمة بحث مزعوم يتعلق بحيازة الحلي والمجوهرات المسروقة.

وأسفر تفتيش منزل الموقوف عن حجز مسدس بلاستيكي كان يستخدمه للإيقاع بضحاياه، ومبالغ مالية مهمة يشتبه في ارتباطها بعائدات هذا النشاط الإجرامي.

ووضعت عناصر الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.