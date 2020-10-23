‪القوات المساعدة تحبط تهريب المخدرات بالدريوش

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر القوات المساعدة (الحرس الترابي) التابعة لمجموعة المخزن المتنقل بالدريوش، والمكلفة بحراسة الشريط الساحلي الشّمالي، أوّل أمس الأربعاء، من إحباط عملية تهريب دولية للمخدّرات.

العملية التي كلّلت بالنّجاح تمّت في حدود السّاعة الثّامنة مساء من ليلة أول أمس الأربعاء، إذ تدخّلت عناصر القوات المساعدة لتوقيف شخص مغربي الجنسية، وحجزت 11 علبة مملوءة بـ"الشيرا"، و8 عبوات سعة 30 لترا من البنزين، ودراجة مائية "جيت سكي"، في المخفر البحري ج31 "عبدونة" منطقة "بني سعيد".

وتم إخبار مصالح الضابطة القضائية، التّابعة للدرك الملكي، لتعميق البحث والكشف عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي، وتحديد هوية المهربين.