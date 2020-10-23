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الرئيسية | حوادث | سجن ورزازات يستقبل "نصابا" من أصل إفريقي

سجن ورزازات يستقبل "نصابا" من أصل إفريقي

سجن ورزازات يستقبل "نصابا" من أصل إفريقي
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:26

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، زوال الجمعة، متابعة شخص من أصول إفريقية (غينيا) في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي بورزازات، لارتكابه أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن المتهم، البالغ عقده الثالث، أحيل صباح الجمعة على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، من أجل ارتكابه أفعالا إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت المصادر ذاتها أن المتهم كان يوهم ضحاياه بأنهم فائزون بمبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الدراهم، ويطلب منهم إرسال مبلغ مالي ليتمكن من إرسال المبالغ المالية التي فازوا بها.

ومن بين الضحايا شخص من مدينة تنغير، كان ضحية نصب واحتيال بطريقة غريبة من المعني بالأمر، إذ أرسل له مبلغا ماليا يقدر بـ75 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف أنه كان ضحية نصب واحتيال.

وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير انتقلت قبل يومين إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تم الوصول إلى المواطن الإفريقي المعتقل، بعد تتبعه ورصده عبر هاتفه.

وتم حجز مجموعة من الهواتف النقالة وحاسوب محمول، وبعض الأدوات الأخرى، التي تم العثور عليها بمنزل المتهم، الذي تم نقله إلى مدينة تنغير، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، إلى أن تم تقديمه أمام أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رياض الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:34
وهل يعقل ان يفوز شخص بمبلغ مالي بالملايين دون المشاركة في كسابقة،واية مسابقة التي تربح فيها الملايين ،هل جن الناس فقدوا عقولهم ،المال لا يوزع مجانا ،اتوصل يوميا ومنذ سنوات بميلات في هذا الاتجاه خصوصا من بوريكينافاسو ،يجب استحضار العقل والمنطق .
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13
2 - العربشي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:40
الطمع مصيبة كبيرة لولا الطمع لما كانوا رقات ولا نصابين لولا الطمع لما كان تبرگيگ نعم نعم تبرگيگ !! لأن البرگاگ طماع يهتم بكل ما يدور حوله طمعا بدون طمع لا حاجة لتبرگيگ أكبر مصيبة الطمع بالله عليكم لو أعلن مكتب السكك الحديدية لكل سكان القنيطرة أن يوم الأحد سيكون القطار لمراكش مجانيا هل سيبقى قنيطري واحد في القنيطرة ؟؟؟ يقال أن القانون لا يحمي والمغفلون يجب تزودها ولا يحمي الطماعين
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6
3 - محمد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:42
النصاب له وجوه كثيرة وشخصيات يتقمصها
ويتقنها بطريقة جذابة حتى يحصل على مبتغاه ولكي يوقع في قبضته كثيرا من السذج في قبضته حيث يسخرها كيف يشاء ووقت ما شاء لذالك على المواطن أن يكون واعيا ومحصنا هؤلاء حتى لا يقع في فخهم .
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9
4 - سلا-الرباط الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الكذاب يضحك على الطماع .
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9
5 - ابو عبد الله الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 18:54
كما يقال بالدرجة المغربية،:<< الطماع يقضي عليه الكذاب>>
عندك 75 مليون وباقي طامع....
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10
6 - Immigre الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:02
L’arnaque à l’africaine samawi avec un ordinateur beaucoup de marocains vont tomber dans le piège no
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-1
7 - يحي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 19:08
الافارقه متميزون في هذا المجال انا شخصيا لدي صديق في الداخلة ذهب ضحية ايڤواري خطير في الاستيراد والتصدير المشكل حتى السلطات تسهل مثل هذه الافعال الإجرامية
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