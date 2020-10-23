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الرئيسية | حوادث | التغرير بقاصر وراء توقيف عشريني ضواحي تزنيت

التغرير بقاصر وراء توقيف عشريني ضواحي تزنيت

التغرير بقاصر وراء توقيف عشريني ضواحي تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 21:15

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الجمعة، شابا يبلغ من العمر 23 سنة للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها دون عنف.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن عملية توقيف المعني بالأمر تمت على مستوى مقر سكنه بجماعة المعدر الكبير، بعد شكاية تقدمت بها والدة الضحية المتحدرة من المنطقة ذاتها، والبالغة من العمر 16 سنة، تفيد بغياب ابنتها عن المنزل في ظروف غامضة.

وأوردت المصادر نفسها أن تحقيقا فتحته الضابطة القضائية مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بأمر من وكيل الملك بابتدائية تزنيت، قبل أن تسفر مسطرة البحث التمهيدي التي أخضع لها عن الاعتراف بكافة الأفعال المنسوبة إليه، ليتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Trois fois rien,,, ,, الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 21:38
علاقة رضائية شاب وشابة ليس هناك مشكل هده نتيجة
الأفلام والمسلسلات التركية والمكسيكية التي تتحفنا بها القناة التانية جزاها الله عنا خيرا.
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2 - مقرقب الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 21:38
ياربي السلامة سنة 2020 ظهرو فيها المكبوتين على الجهد
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5
3 - بستان الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 22:04
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
رواه البخاري.
إذا هذا المنحرف المجرم هل يرضى هذا الفعل الإجرامي الذي قام به لأخته أو ابنته
أو أمه أو عمته أو خالته ؟
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3
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