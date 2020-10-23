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كُتّاب وآراء
التغرير بقاصر وراء توقيف عشريني ضواحي تزنيت
أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الجمعة، شابا يبلغ من العمر 23 سنة للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالتغرير بفتاة قاصر وهتك عرضها دون عنف.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن عملية توقيف المعني بالأمر تمت على مستوى مقر سكنه بجماعة المعدر الكبير، بعد شكاية تقدمت بها والدة الضحية المتحدرة من المنطقة ذاتها، والبالغة من العمر 16 سنة، تفيد بغياب ابنتها عن المنزل في ظروف غامضة.
وأوردت المصادر نفسها أن تحقيقا فتحته الضابطة القضائية مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بأمر من وكيل الملك بابتدائية تزنيت، قبل أن تسفر مسطرة البحث التمهيدي التي أخضع لها عن الاعتراف بكافة الأفعال المنسوبة إليه، ليتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الأفلام والمسلسلات التركية والمكسيكية التي تتحفنا بها القناة التانية جزاها الله عنا خيرا.
رواه البخاري.
إذا هذا المنحرف المجرم هل يرضى هذا الفعل الإجرامي الذي قام به لأخته أو ابنته
أو أمه أو عمته أو خالته ؟