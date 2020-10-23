سيدة تنتحر بالارتماء من سطح عمارة بمدينة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أقدمت أربعينية، أم لثلاثة أبناء، على وضع حد لحياتها، في ظروف غامضة، الجمعة، وذلك بإلقاء نفسها من سطح عمارة سكنية، تتكون من ثلاثة طوابق، كائنة بدوار الهندية التابع لحي عوينات الحجاج بمدينة فاس.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالكة لقيت حتفها فورا متأثرة بإصاباتها البليغة الناجمة عن ارتطامها القوي بالأرض، مبرزة أنها كانت تعاني، منذ مدة، من اضطرابات نفسية ظلت تتابع على إثرها العلاج.

وانتقلت عناصر تابعة للمصالح الأمنية إلى مكان الحادث، حيث فتحت تحقيقا أوليا حول ظروف إقدام الهالكة على الانتحار؛ وذلك قبل توجيه جثتها نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.