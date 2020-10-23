24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة (5.00)

  2. محكمة النقض تزيح "البيجيدي" من "رئاسة المحمدية" (5.00)

  3. "جبهة أمازيغية" تقترب من حسم الوجهة السياسية قبل الانتخابات (5.00)

  4. توقعات بارتفاع إنتاج الحوامض والزيتون والتمور (5.00)

  5. "الغساني" ينهي معاناة شاب من تشوه خلقي للقلب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | سيدة تنتحر بالارتماء من سطح عمارة بمدينة فاس

سيدة تنتحر بالارتماء من سطح عمارة بمدينة فاس

سيدة تنتحر بالارتماء من سطح عمارة بمدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 22:18

أقدمت أربعينية، أم لثلاثة أبناء، على وضع حد لحياتها، في ظروف غامضة، الجمعة، وذلك بإلقاء نفسها من سطح عمارة سكنية، تتكون من ثلاثة طوابق، كائنة بدوار الهندية التابع لحي عوينات الحجاج بمدينة فاس.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالكة لقيت حتفها فورا متأثرة بإصاباتها البليغة الناجمة عن ارتطامها القوي بالأرض، مبرزة أنها كانت تعاني، منذ مدة، من اضطرابات نفسية ظلت تتابع على إثرها العلاج.

وانتقلت عناصر تابعة للمصالح الأمنية إلى مكان الحادث، حيث فتحت تحقيقا أوليا حول ظروف إقدام الهالكة على الانتحار؛ وذلك قبل توجيه جثتها نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.