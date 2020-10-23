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حبل ينهي حياة شابة في ظروف غامضة بوزان
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 23:47
أقدمت شابة، الجمعة، على إنهاء حياتها شنقا في ظروف غامضة بحي فلسطين الشعبي بمدينة وزان، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.
وتبعا لمصادر هسبريس، فإن الشابة، التي تبلغ من العمر حوالي 26 سنة، وحاصلة على شهادة الإجازة الأساسية، وجدت معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها ربطته بباب بمنزل أسرتها.
وإثر إخطارها بالواقعة، انتقلت عناصر الشرطة والسلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.