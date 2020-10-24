المخدرات توقع بـ 3 أشخاص في قبضة أمن مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية جليز بمراكش، ثلاثة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بالمدينة الحمراء.

بحي القصبة تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 4 من إيقاف شخص ينشط في مجال ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وحجزت لديه حوالي 22 لترا من مسكر ماء الحياة معبأة في أكياس بلاستيكية ومعدة للترويج.

وبدوار الكدية أوقفت دورية من كوكبة الدراجين شخصا متلبسا بترويج "الشيرا"، وعثرت بحوزته على صفيحتين من هذا المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي متحصل عليه من ترويج المخدرات.

أما بحي الحارة فقد تم ضبط شخص آخر متلبسا بحيازة قطعة من مخدر "الشيرا" من أجل استهلاكها، وبعد إخضاعه للبحث الأولي من قبل عناصر الدائرة الأمنية 22 كشف عن مزوده المعروف بسوابقه القضائية في مجال ترويج المخدرات.

وأسفر تفتيش منزل هذا المزود، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز 6 صفائح من "الشيرا" يبلغ وزنها حوالي 540 غراما، ومبلغ مالي متحصل عليه من بيع المخدرات.

ووضعت مصالح الأمن المشتبه بهم رهن الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم وتقديمهم أمام العدالة.