24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "جبهة أمازيغية" تقترب من حسم الوجهة السياسية قبل الانتخابات (5.00)

  2. الصحافي محمد الراجي يوقّع روايته الأولى .. "فَكّر قبل ساعة النّدم" (5.00)

  3. منظمة تدين هجوم فرنسا على "مشاعر المسلمين" (1.00)

  4. حسنى حمدي .. محامية تناصر مزدوجي الهوية من "لييج" البلجيكية (0)

  5. مسار حمدي في بلجيكا (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بـ 3 أشخاص في قبضة أمن مراكش

المخدرات توقع بـ 3 أشخاص في قبضة أمن مراكش

المخدرات توقع بـ 3 أشخاص في قبضة أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:05

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية جليز بمراكش، ثلاثة أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بالمدينة الحمراء.

بحي القصبة تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 4 من إيقاف شخص ينشط في مجال ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، وحجزت لديه حوالي 22 لترا من مسكر ماء الحياة معبأة في أكياس بلاستيكية ومعدة للترويج.

وبدوار الكدية أوقفت دورية من كوكبة الدراجين شخصا متلبسا بترويج "الشيرا"، وعثرت بحوزته على صفيحتين من هذا المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي متحصل عليه من ترويج المخدرات.

أما بحي الحارة فقد تم ضبط شخص آخر متلبسا بحيازة قطعة من مخدر "الشيرا" من أجل استهلاكها، وبعد إخضاعه للبحث الأولي من قبل عناصر الدائرة الأمنية 22 كشف عن مزوده المعروف بسوابقه القضائية في مجال ترويج المخدرات.

وأسفر تفتيش منزل هذا المزود، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز 6 صفائح من "الشيرا" يبلغ وزنها حوالي 540 غراما، ومبلغ مالي متحصل عليه من بيع المخدرات.

ووضعت مصالح الأمن المشتبه بهم رهن الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم وتقديمهم أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.