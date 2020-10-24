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الرئيسية | حوادث | أعمال الشعوذة توقع شخصين في المعدر الكبير

أعمال الشعوذة توقع شخصين في المعدر الكبير

أعمال الشعوذة توقع شخصين في المعدر الكبير
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 24 أكتوبر 2020 - 07:23

تمكنت عناصر الدرك، التابعة للمركز الترابي بتزنيت، الجمعة، من توقيف أب وابنه على خلفية الاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بممارسة السحر والشعوذة.

المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة أوضحت أن مداهمة مفاجئة قامت بها عناصر الدرك لمحل تجاري بدوار أولاد النومر، التابع لجماعة المعدر الكبير، على إثر معلومات دقيقة حصلت عليها في الموضوع، أسفرت عن العثور على صور لأشخاص عليها رموز وطلاسم، ومخبأة بإحكام داخل المحل المذكور، إضافة إلى مواد تستعمل في ممارسة الشعوذة.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث التمهيدي، الذي باشرته الضابطة القضائية، مكن من توقيف صاحب المحل ووالده قصد الاستماع إليهما بخصوص الأعمال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وبأمر من النيابة العامة المختصة تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، وتحديد هوية شركائهما المفترضين، في انتظار تقديمهما إلى العدالة.

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