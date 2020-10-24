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الرئيسية | حوادث | صور صادمة .. العثور على جثث 3 مغاربة في حاوية بالباراغواي

صور صادمة .. العثور على جثث 3 مغاربة في حاوية بالباراغواي

صور صادمة .. العثور على جثث 3 مغاربة في حاوية بالباراغواي
هسبريس من الرباط
السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:00

عثرت شرطة باراغواي على جثث متحللة لسبعة أشخاص في حاوية قادمة من صربيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن السلطات المحلية. ووجدت الجثث في العاصمة أسونسيون ضمن حمولة من الأسمدة ابتاعتها شركة زراعية.

وأعلن الطبيب الشرعي بابلو ليمير للصحافيين أن "من بين السبعة هناك ثلاثة مغاربة ومصري واحد" موضحا "تظهر على إحدى الجثث علامات الاختناق كسبب محتمل للوفاة".

وأشار إلى أن الأسمدة قد تكون ساهمت في تسريع عملية التحلل، كما عثر على متعلقات شخصية، بينها حقائب وملابس وشرائح هاتفية كُتب عليها بالخط "السيريلي" الخاص بصربيا.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية مارسيلو سالديفار إن الجثث قد تكون لمهاجرين غير نظاميين، مضيفا: "تم العثور على بقايا طعام بالقرب من الجثث، مما يشير إلى أنهم كانوا يستعدون لرحلة قصيرة".

ووصلت الحاوية إلى باراغواي أولاً عبر النهر من صربيا إلى كرواتيا، التي قد تكون الوجهة الأولى التي رغب المهاجرون في الذهاب إليها، بعد مغادرتهم في 21 يوليوز الماضي، بحسب السلطات.

ثم توقفت الحاوية في مصر ثم في إسبانيا، قبل أن تمر عبر ميناء بوينوس آيرس الأرجنتيني. ثم وصلت إلى باراغواي بعد رحلة بلغت قرابة 20 ألف كيلومتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - باكي من قلبي السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:07
الله يرحمهم حتى مش ماهرب من دار العرس
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143
2 - الله يرحمهم السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:09
الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنة يا رب خاص يتم التعرف عليهم وابلاغ عائلتهم ولكن راه باينة الدولة ستلتزم الصمت كيف العادة
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110
3 - حسبي الله ونعم الوكيل السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:09
حسبي الله ومعم الوكيل فالحكومة ديالنا . كاين لي معندو درهم ديال الخبزة فجيبو والوزراء والبرلمانيبن تايشدو زبالة تالفلوس والتقاعد بعد 5 سنين تنعاس فالبرلمان. وايديرو لشباب فين اخدمو بغينا صناعة فبلادنا راه الناس واصلة فيهم لعظم وتهضر واشدوك .اما الضحايا الله يرحمهم ويغفر ليهم وذنبهم على الحكومة ديالنا.
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142
4 - مراقب مروكي السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:10
والله يستر والله يرحمهم لولا الفساد في بلادنا لما فكروا في الحريك ولكن ما شاء الله قدر رحمهم الله ورزق اهلهم واحبابهم الصبر والتباث
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52
5 - مراد الشركي السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:10
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لن تتوقف المآسي لشباب هذه الأمة حتى يسود العدل والمساواة وحقوق الإنسان
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42
6 - حشومة السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:12
والله تاعار وحشومة عليكم هادشي لي واقع فينا شي تيشفر يمينا وشمالا وشي تيموت إيمتا غادي نكونو حتا حنا بنادم
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34
7 - فارس بلا جواد السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:12
غضة يوم القيامة ستسألون يا حكومة بيليكي الفاشلين ويا مسؤولين بلا محاسبة على هؤلاء المغاربة كاملين الي تيغرقو في البحار وتيموتو في المهجر هروبا من واقع مر وفقر وحرمان
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37
8 - marjane السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:13
رحمهم الله شباب مغرب مقهور بطالة وفقر ضاع مستقبله في اوهام ذنبهم على المسؤولين كولهم رزقهم
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28
9 - mido السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:15
يا اسفاه جثث المغاربة في كل بقاع العالم اللهم اصلح احوالنا. قلوها للبرلمانيين اللي باغين التقاعد الا يحزنكم هذا. أمام الله انتحاسبو على كل من كان سباب فهاد الشي.
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31
10 - رشدو السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:17
اثمهم على من ضيع حقوق العباد في بلدي المغرب، لا كرامة لا حقوق مما يسبب في اليأس و الدخول في مغامرات الحريك، اللهم أرنا يوما اسود في من أكل حقنا في مغربنا الحبيب، رحم الله إخواننا وتقبلهم الله في الصالحين،
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28
11 - دايز السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:26
فينكم يا صحاب اجمل بلد في العالم بالصحة hotel في باريس
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34
12 - Mr beliki السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:28
هل رأيت آسي البليكي العواقب . تنعمون بكل الإمتيازات و تنسون الشعب . مادا قدمت يا عدالة و تنمية لهادا الشعب . أعطوني جوابا يا من صوتوا عليهم ؟؟؟
اللهم إرحم الموتى .
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19
13 - هدا حرام السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:31
وزراء وعمال ومنتخبون يتقاضون الملايين في نفس تلوقت هناك نسبة غاليىة من المواطنين لا يجدون ولو درهما في اليوم لسد رمقهم. انه بلاد التناقضات...
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17
14 - وطني لو..... السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:34
حسبنا الله ونعم الوكيل لو كانت حكومتنا تغار على المواطنين المغاربة، ما كانت لترضى ان يهرب مغربي واحد من ارض الوطن ... لكن هيهات فلا اذن لمن تنادي...لكن الله يمهل ولا يهمل. ربي ارحمهم واجعل مثواهم الجنة...امين
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13
15 - ادريس السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:38
ذنوبهم في عاتقكم يا من لا تخافون الله ولا تشبعون لا القصور ولا الضيعات ولا الفيلات ولا الأموال المكدسة في الابناك ستنفعكم سترحلون انتم كذلك إلى الدار البقاء بصفر درهم ستتركون كل شيء الفرق انهم توفوا بصفر درهم و ذنوبهم أيضا صفر. أما انتم فدنوب العباد ستجركم إلى النار
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10
16 - Atos consulting السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:41
الحمدلله عندنا الحكومة ضامنة التقاعد ، الشباب ماشي مهم . .......... لك الله سي سعد الدين هو كفيل بحسابك
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4
17 - مواطن السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:42
إلى متى سيبقى شبابنا يتيهون في الأرض بحثا عن عمل... اظن أن الشباب المغربي أصبح رخيصا إلى أدنى مستوى...
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3
18 - مواطن حر السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:47
الدولة بحكومتها واحزابها الكارتونية ومسؤوليها هي التي تدفع شبابها بالانتحار. وصمة عار على كل فاسد أناني حقير لا يفكر إلا في جمع مزيدا من الأموال على حساب أبناء الشعب. لا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل.
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1
19 - حلا السبت 24 أكتوبر 2020 - 14:47
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.حلم تحول لكابوس.نهاية مؤلمة.في بعض الأحيان أشك بأننا فقط 33 مليون نسمة.نفوق ربما مليار مادمنا منتاشرين بكل بقاع العالم.لاتكاد تخلو من مغاربة ولو كانت فقيرة.الباراغواي ماهو المغري في هذه الدولة.ربما هناك شيء جذبهم للبلد أو أنها فقط محطة للمرور للولايات المتحدة.لا أدري لماذا يغامر الشباب بأرواحهم.ألهذه الدرجة لم يسعهم المغرب وفقدوا كل أمل في تحقيق طموحهم؟ألهذه الدرجة أصبح الهروب الحل الوحيد؟
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5
20 - عشو السبت 24 أكتوبر 2020 - 15:10
الحمد الله ملي كاينة الموت تسترنا ، الدنيا دوارة كلما زاد الضغط على المستضعفين كلما قربت النهاية حنا نموتو و عيشو نتوما
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0
21 - بلورة السبت 24 أكتوبر 2020 - 15:13
نقطة من النقط التي يجب إظافتها في تقرير بنموسى "رايس ديال لجنة التنمية".
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0
22 - Nabil السبت 24 أكتوبر 2020 - 15:14
A eux qui doivent se sauver dans des conteneurs c ´est les crocodiles qui on ont dé lapider les richesses de ce pays!!!!
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