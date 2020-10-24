رصاص موظف شرطة يوقف جانحيْن بمدينة الجديدة‎

هسبريس من الرباط

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، مساء أمس الجمعة، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية، بعد أن رفضا الامتثال لعناصر الشرطة وعرّضا أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم لاعتداء جديّ وخطير.

وكانت دورية للشرطة قد انتقلت إلى حي القلعة بمدينة الجديدة من أجل توقيف المشتبه فيهما، اللذين كانا في حالة اندفاع وتخدير متقدمة وألحقا خسائر مادية بسيارة متوقفة بالشارع العام، كما أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الدورية الأمنية؛ وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف الشقيقين المعنيين وحجز السلاحين الأبيضين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 28 و29 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخصين المعنيين.