خمسيني يضع حدا لحياته شنقا في "جماعة كلاز"

رشيد الكويرتي من فاس

أقدم، مساء السبت، أب لطفلين، يبلغ من العمر حوالي 58 سنة، على وضع حد لحياته شنقا، في ظروف غامضة، بدوار زبار مشيط بجماعة كلاز التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إنه تم العثور على الهالك جثة هامدة معلقة بحبل لُف حول العنق إلى شجرة كائنة بمسرح الدوار المذكور.

وانتقلت، فور إخطارها، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ إلى مكان الحادث، حيث باشرت البحث في ملابساته، كما أشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس.