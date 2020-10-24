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الرئيسية | حوادث | خمسيني يضع حدا لحياته شنقا في "جماعة كلاز"

خمسيني يضع حدا لحياته شنقا في "جماعة كلاز"

خمسيني يضع حدا لحياته شنقا في "جماعة كلاز"
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 24 أكتوبر 2020 - 23:10

أقدم، مساء السبت، أب لطفلين، يبلغ من العمر حوالي 58 سنة، على وضع حد لحياته شنقا، في ظروف غامضة، بدوار زبار مشيط بجماعة كلاز التابعة ترابيا لإقليم تاونات.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إنه تم العثور على الهالك جثة هامدة معلقة بحبل لُف حول العنق إلى شجرة كائنة بمسرح الدوار المذكور.

وانتقلت، فور إخطارها، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ إلى مكان الحادث، حيث باشرت البحث في ملابساته، كما أشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوني السبت 24 أكتوبر 2020 - 23:40
الله يرحمو........لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - مغربي السبت 24 أكتوبر 2020 - 23:43
إن لله وإن إليه راجعون آفة الإنتحار كترات فالمغرب معرفتش واش كيفرجو فالأفلام بزاف ولا من الأوضاع اللي كتعيشها البلاد الله يسترنا والله يعوض أهله محبتو بالصبر
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3 - أستاذ السبت 24 أكتوبر 2020 - 23:53
إنا لله و إنا إليه راجعون. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد كثر الانتحار في بلادنا و لكل منتحر دوافعه التي يمكن أن تكون مادية ، اجتماعية، عاطفية، نفسية، مرضية ... إلخ. يجب على الدولة أن تتدخل بكل مصالحها الإدارية : وزارة التربية الوطنية ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وزارة المرأة و التضامن، وزارة الشباب و الرياضة، مصالح الجماعات الترابية و جمعيات المجتمع المدني .. يجب على كل تحمل مسؤولياته أمام الله عز وجل وأمام الوطن. المواطنون يعانون في صمت و لا من يكترث. أنقذوا الناس من هذا الجحيم.
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5
4 - مغربي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 00:03
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحموا معرفتش علاش الظاهرة الإنتحار كترات الإنسان مبقاش قادر على المشاكيل ديال الدنيا مبقاش الصبر وحتى الوضع المزري اللي كتعيشوا البلاد مكيفرحش غير الله يعاونا وصافي والله يعوض
أهلوا محبتو بالصبر والحمد لله عى كل حال
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