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الرئيسية | حوادث | تنظيم الهجرة السرية يورّط ثلاثة أشخاص بالناظور

تنظيم الهجرة السرية يورّط ثلاثة أشخاص بالناظور

تنظيم الهجرة السرية يورّط ثلاثة أشخاص بالناظور
هسبريس من الرباط
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 02:10

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، إثر الاشتباه بتورطهم في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة والوساطة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المشتبه بهم تم توقيفهم على خلفية شكايات تقدم بها سبعة مرشحين للهجرة السرية، بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم سرا نحو إسبانيا مقابل مبلغ 30 ألف درهم للشخص الواحد.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز عشرة قوارب تقليدية، أحدها مزود بمحرك، يشتبه بتسخيرها في عمليات الهجرة غير المشروعة.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

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