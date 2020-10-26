الانتحار ينهي حياة ثلاثيني في "حي توزاكت" بتنغير

هسبريس من ورزازات

وضع شاب ثلاثيني حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة، مساء السبت، فوق سطح منزل أسرته، الكائن في حي توزاكت بمدينة تنغير.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الضحية، وهو شاب أعزب، عثر على جثته معلقة بحبل فوق سطح منزل أسرته، ليتم إخطار السلطات المحلية والأمنية بالحادث، التي انتقلت إلى مكان وقوعه وفتحت تحقيقا في ملابساته.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى مدينة تنغير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر الجريدة، فإن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، مضيفة أن هناك احتمالا أن يكون ذلك سببا رئيسيا في انتحاره.