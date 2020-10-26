24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترقب موجة ثانية لكورونا يحفز دعوات إلى تشديد الوقاية في المدارس
- تهريب البشر يقلق حقوقيين في سبت أولاد النمة
- التوقف يثير استنكار فنانين وسط مطالب باستئناف الحياة الثقافية
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة
- نقابة تراسل وزير التربية حول الحركات الانتقالية
غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب (5.00)
انتقاد مغاربة للحريات الدينية بفرنسا يعيد سجال الأقليات في المملكة (3.00)
الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (3.00)
المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي (3.00)
هشام العلوي و"الإسلام الراديكالي".. قواسم مشتركة ضد النظام الملكي (3.00)
- غلق البوليساريو الكركرات يشلّ شاحنات في موريتانيا وجنوب المغرب - (131)
- بن حمزة: الاحتفال بذكرى المولد مشروع .. والهجوم على النبي موضة - (122)
- لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية - (107)
- المغرب يدين الإساءة للنبي ويرفض الهجوم على الدين الإسلامي - (88)
- الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الانتحار ينهي حياة ثلاثيني في "حي توزاكت" بتنغير
وضع شاب ثلاثيني حدا لحياته شنقا في ظروف غامضة، مساء السبت، فوق سطح منزل أسرته، الكائن في حي توزاكت بمدينة تنغير.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الضحية، وهو شاب أعزب، عثر على جثته معلقة بحبل فوق سطح منزل أسرته، ليتم إخطار السلطات المحلية والأمنية بالحادث، التي انتقلت إلى مكان وقوعه وفتحت تحقيقا في ملابساته.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى مدينة تنغير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات الحادث.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر الجريدة، فإن الهالك كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، مضيفة أن هناك احتمالا أن يكون ذلك سببا رئيسيا في انتحاره.