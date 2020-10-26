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كُتّاب وآراء
شرطة تزنيت تتصدى لتزوير مواعيد بطائق التعريف
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله.
وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول بعد أن تقدم لمركز تسجيل المعطيات التعريفية وأدلى باستمارة تتضمن موعدا لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لا يتطابق مع ذلك الممسوك بالنظام المعلوماتي، قبل أن تكشف التحريات المنجزة عن تورطه رفقة شخص آخر تم توقيفه أيضا في تزوير هذه الاستمارة من خلال تضمينها معطيات مغلوطة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيه الثاني مكنت من حجز جهاز حاسوب محمول ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات الضرورية بمختبر تحليل الآثار الرقمية، وذلك لتحديد مدى استعماله في عمليات تزوير مماثلة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.