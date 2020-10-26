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الرئيسية | حوادث | مصرع مهاجر سريّ على مشارف "الجزيرة الخضراء"

مصرع مهاجر سريّ على مشارف "الجزيرة الخضراء"

مصرع مهاجر سريّ على مشارف "الجزيرة الخضراء"
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 09:36

تمكنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، الأحد، من إنقاذ ثمانية مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، في عمليتين منفصلتين، أثناء إبحارهم على متن قاربين، في محاولة للوصول إلى ساحل الجزيرة الخضراء، فيما فارق أحدهم الحياة نتيجة انخفاض درجة حرارته.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، نقلا عن مصادرها، فإن عناصر خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت خلال التدخل الأول من إنقاذ ثلاثة مهاجرين كانوا على متن قارب من نوع "كاياك"، مشيرة إلى أن شخصا رابعا لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى القارب.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المهاجرين الثلاثة كانوا يعانون من أعراض انخفاض حرارة الجسم، مضيفة أنه تم نقلهم إلى ميناء الجزيرة الخضراء، بالقرب من منطقة كالا أرينا، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تفعيل البروتوكول القضائي مع جثة المتوفى، مشيرة إلى عدم تمكن السلطات الإسبانية من تحديد ما إذا كان القارب قد غادر من سبتة أو السواحل المغربية.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن تدخلا ثانيا لخدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أسفر عن إنقاذ خمسة أشخاص كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد ستة أميال شرق بونتا ألمينا، وقد تم نقلهم إلى ميناء سبتة لإخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة من طرف أعضاء منظمة الصليب الأحمر، قبل وضعهم تحت الحجر الصحي الإجباري بمستودع "تاراخال" تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين أثناء فترة الجائحة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مجرد رأي... الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 09:50
ومال هذ المغاربة جهلوا على الحريك بحال لي الدول الغربية رآها تنقط عسل والله وما كنت قاري وقادر ودمار يلا حتى تندم طول حياتك علاش مشيتي لتمة
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-2
2 - PureMinded الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 09:55
انه الهروب الاكبر لا رجوع لا ثقة في بلاد النفاق و الكذب و الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في عهد افلاطون.
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