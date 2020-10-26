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كُتّاب وآراء
لجنة تُجهض عملية صيد عشوائية ناحية خنيفرة
أجهضت لجنة مشتركة عملية صيد غير قانونية، مساء الأحد، في سد أحمد الحنصالي بضواحي خنيفرة، أبطالها ستة أشخاص ضُبطوا متلبسين بصيد الأسماك دون ترخيص.
ووفق محمد بوفطيحي، حارس جامعي محلف، فإن اللجنة- التي تتكون من رئيس المنطقة الغابوية سيدي سعيد، والحراس المتطوعين الجامعيين التابعين لجمعية "البيئة والصيد الرياضي" بخنيفرة، بتنسيق مع المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة، ورئيس مركز تنمية الموارد الغابوية لقباب، وتحت إشراف الجامعة المغربية للصيد المسؤول- "ضبطت المخالفين الستة متلبسين بممارسة الصيد المحظور؛ أربعة منهم يصطادون بالقصبة، واثنان يستعملان ست شِباك محظورة".
وأضاف بوفطيحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة نفسها "حجزت دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) وست شِباك وقاربا مطاطيا وأربع قصبات. كما حجزت تسعة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام من السمك مختلفة أنواعه".
وأشار الحارس الجامعي المحلف إلى أن اللجنة "حررت محاضر في حق المخالفين، كما وُضعت الأسماك بمركز دار الطالب بآيت إسحاق مقابل وصل".
وتابع بوفطيحي قائلا إن "الجامعة المغربية للصيد المسؤول تنوه بالمجهودات التي يقوم بها قطاع المياه والغابات من أجل الحفاظ على الثروات المائية والبرية ببلادنا، وبالمجهودات المبذولة من طرف الحراس المتطوعين التابعين للجامعة المغربية للصيد المسؤول، بغية الحد من ظاهرة الصيد العشوائي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اودي السلطة و القوة و القانون غير على المواطن المغربي الدرويش و المغلوب على امره
الصيد بالقصبة حيث يتمعش الفقير و رياضة و ترويح عن النفس أصبحت جنحة!؟
الصبد الجائر يكون في أعالي البحار، ببواخر دات شباك هائلة، مراكب من روسيا الصين إسبان....
القانون جميل، لاكن اجمل أن ننظر إلى روح و الغاية من القانون.
المراكب الكبرى هنا وجب التدخل، أما القصبة فلا حول و لا قوة إلا بالله.