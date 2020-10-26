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الرئيسية | حوادث | أمني يستعمل الرصاص للسيطرة على محدثَي فوضى

أمني يستعمل الرصاص للسيطرة على محدثَي فوضى

أمني يستعمل الرصاص للسيطرة على محدثَي فوضى
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:15

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن موظف شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، اليوم الإثنين، في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، رفضا الامتثال لعناصر الشرطة وعرضا أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم لاعتداء جدي وخطير.

البلاغ الأمني الصادر عن المديرية العامة، الذي توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية للشرطة كانت قد انتقلت إلى حي "الحاج فاتح" بمنطقة الحي الحسني من أجل توقيف المشتبه فيهما- أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة- اللذين كانا في حالة اندفاع وتخدير متقدمة وألحقا خسائر مادية بعدد من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام.

وأضاف البلاغ: "المعنيان بالأمر أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الدورية الأمنية، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنتا من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المعنيين؛ فضلا عن حجز سلاح أبيض عبارة عن قضيب حديدي حاد بحوزتهما".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فتيحة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:25
16 سنة ومن ذوي السوابق العدلية؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا سببه الرئيسي هو التربية الغير حسنة التي تلقاها من طرف والديه والمخدرات، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في ضياع مستقبل شباب المغرب
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15
2 - ستر الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:34
كان على رجل الأمن تصويب سلاحه على قدمي المجرمين أو دراعيهم بدل تصويبه في السماء
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9
3 - محمد مداني الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:37
ليس هناك قاصر هذا مضر بسلامة المواطنين وتحية إجلال لرجال الأمن من طنجة إلى لكويرة.
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4 - مواطن من الدارالبيضاء الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:42
الحي الحسني كانت انظف عمالة بالدار البيضاء حتى ظهرت تلك المدن في هوامشها كالالقة وإضافة مدينة جديدة قرب مقبرة الرحمة.. حتى صارت هذه العمالة تنافس عمالة مولاي رشيد في الاجرام والسرقات..
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8
5 - كريم الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 13:52
هناك تسيب بالحي الحاج فاتح لل نرى سيارات الشرطة ولا دوريات الدراجين تجوب الحي انعدام الأمن هناك عدة شباب يدخنون الحشيش في الأزقة خصوصا الزنقة 1
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4
6 - مواطن الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 14:15
لا افهم لماذا الشرطة تبرر استعمالها للسلاح. طبيعي جدا ان تستعمل للسلاح لحماية المواطنين.
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