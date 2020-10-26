أمني يستعمل الرصاص للسيطرة على محدثَي فوضى

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن موظف شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، اليوم الإثنين، في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، رفضا الامتثال لعناصر الشرطة وعرضا أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم لاعتداء جدي وخطير.

البلاغ الأمني الصادر عن المديرية العامة، الذي توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية للشرطة كانت قد انتقلت إلى حي "الحاج فاتح" بمنطقة الحي الحسني من أجل توقيف المشتبه فيهما- أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة- اللذين كانا في حالة اندفاع وتخدير متقدمة وألحقا خسائر مادية بعدد من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام.

وأضاف البلاغ: "المعنيان بالأمر أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الدورية الأمنية، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين مكنتا من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المعنيين؛ فضلا عن حجز سلاح أبيض عبارة عن قضيب حديدي حاد بحوزتهما".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.