حريق يأتي على "سوق الثلاثاء" في مدينة الحسيمة‎

هسبريس من الرباط

شب حريق مهول، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بـ"سوق الثلاثاء" وسط مدينة الحسيمة، متسببا في خسائر مادية فادحة في عدد من المحالّ التجارية.

وانتشرت ألسنة اللهب بشكل سريع في مختلف أرجاء السوق، حيث تدخل عدد من المواطنين والتجار للحد من الحريق، في انتظار تدخل عناصر الإطفاء التابعة للوقاية المدنية.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الشرطة والسلطة المحلية، حيث باشرت العناصر الأمنية تحقيقاتها في أسباب اندلاع الحريق، التي مازالت مجهولة.