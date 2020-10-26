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الرئيسية | حوادث | الموت يفجع عائلة ناصر الزفزافي ويدخلها فترة حداد

الموت يفجع عائلة ناصر الزفزافي ويدخلها فترة حداد

الموت يفجع عائلة ناصر الزفزافي ويدخلها فترة حداد
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:55

توفيت مدينة الحسيمة، اليوم الاثنين، جدّة المعتقل قائد الاحتجاجات في الرّيف، ناصر الزفزافي، بعد سنوات من المعاناة مع المرض.

وقال أحمد الزّفزافي، والد المعتقل المدان بعشرين سنة، في صفحته على "فيسبوك": "اليوم افتقدت والدتي وجدة ناصر الزفزافي التي لبت نداء ربها. وبهذا المصاب الجلل نسأل المولى عز وجل أن يلهم كل العائلة الصبر والثبات".

وزاد والد الزفزافي في إخباره المنشور على صفحته: "كما ندعو المولى عز وجل أن يلهم الفقيدة المغفرة والرضوان، وأن يسكنها فسيح جناته، وما ذلك على الله بعزيز. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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