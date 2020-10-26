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الرئيسية | حوادث | قطار يقتل خياطا يعاني من الصمم بالقصر الكبير

قطار يقتل خياطا يعاني من الصمم بالقصر الكبير

قطار يقتل خياطا يعاني من الصمم بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 17:23

تسبب قطار للمسافرين، الاثنين، في وفاة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على بُعد حوالي نصف كيلومتر من مدينة القصر الكبير، وتحديدا بالنقطة الكيلومترية 102+500.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القطار، الذي خرج للتو من مدينة القصر الكبير، تفاجأ سائقه بوجود شخص على السكة الحديدية، دون أن يتمكن من الفرملة في الوقت المناسب وتفادي الاصطدام.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة والوقاية المدنية حلّت بمكان الحادثة، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق حول الواقعة تحت إشراف النيابة العامة.

وبعد قيام الشرطة العلمية بالإجراءات بمكان الواقعة، من أجل تحديد ظروف وملابسات حدوثها، عملت عناصر الأمن والوقاية المدنية وعمّال القطار على تأمين حركة السير واستئناف رحلة المسافرين.

وأشارت الأبحاث الأولية المنجزة من طرف مصالح الأمن، وفق ما أوضحته مصادر الجريدة، إلى أن الضحية كان يعمل قيد حياته خيّاطا، ويعاني من الصمم.

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