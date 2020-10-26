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الرئيسية | حوادث | شاحنة تحول طفلا إلى أشلاء بإكنيون قرب تنغير

شاحنة تحول طفلا إلى أشلاء بإكنيون قرب تنغير

شاحنة تحول طفلا إلى أشلاء بإكنيون قرب تنغير
هسبريس من ورزازات
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 19:35

لقي طفل مصرعه في حادثة سير مؤلمة، وقعت مساء الاثنين، بدوار إغرم نلمشان، جماعة إكنيون، بإقليم تنغير، حيث إن الضحية لم يتعدّ بعد سن التاسعة من عمره.

وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن شاحنة توزع الماء الصالح للشرب على دواوير إكنيون دهست الطفل الضحية على مستوى الرأس، بعدما كان يحاول السائق العودة بالشاحنة إلى الخلف.

وحسب المعلومات التي وفرها المصدر ذاته لهسبريس، فإن الضحية، الذي كان يتابع قيد حياته دراسته بالمستوى الثاني ابتدائي، كان بالقرب من الشاحنة ولم ينتبه إليه السائق، مضيفا أن أفراد السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي حلوا بمكان الواقعة.

الحادثة المميتة المرصودة ووكبت بنقل جثة الضحية إلى مستودع الجثامين بالمستشفى الإقليمي بتنغير في الوقت الذي فُتح تحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - dibo الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 19:44
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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15
2 - فارس بلا جواد الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 19:45
لاحول ولا قوة الا بالله الله يصبر امه وابوه ويعوضهم خير ان شاء الله ويرحمه
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17
3 - med الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 19:52
انا لله و إنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان.
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11
4 - بوعزة الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 19:57
انا لله وانا اليه راجعون .
اللهم ارزق ابويه الصبر و السلوان .اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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3
5 - منى الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:09
الله الله ياربي قطع لي قلبي مسيكين
يحسن عوان ميمتو و باه قدر الله و ماشاء فعل
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرزقهم الصبر و السلوان و يعوضهم خير ان شاء الله
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4
6 - مصطفى الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:09
اللهم ارحمه، وارزق الصبر لأبويه ولعائلته، وعوضهم عنه خيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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4
7 - أدربال الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 20:11
كيف يعقل العودة بالشاحنة للخلف في مكان يعج بالراجلين دون مساعدة ،
علما بأن الزاوية الميتة angle mort تكون عريضة جدا عند الشاحنات ؟
قمة الإستهثار وعدم الشعور بالمسوولية .
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