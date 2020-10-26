شاحنة تحول طفلا إلى أشلاء بإكنيون قرب تنغير

هسبريس من ورزازات

لقي طفل مصرعه في حادثة سير مؤلمة، وقعت مساء الاثنين، بدوار إغرم نلمشان، جماعة إكنيون، بإقليم تنغير، حيث إن الضحية لم يتعدّ بعد سن التاسعة من عمره.

وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن شاحنة توزع الماء الصالح للشرب على دواوير إكنيون دهست الطفل الضحية على مستوى الرأس، بعدما كان يحاول السائق العودة بالشاحنة إلى الخلف.

وحسب المعلومات التي وفرها المصدر ذاته لهسبريس، فإن الضحية، الذي كان يتابع قيد حياته دراسته بالمستوى الثاني ابتدائي، كان بالقرب من الشاحنة ولم ينتبه إليه السائق، مضيفا أن أفراد السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي حلوا بمكان الواقعة.

الحادثة المميتة المرصودة ووكبت بنقل جثة الضحية إلى مستودع الجثامين بالمستشفى الإقليمي بتنغير في الوقت الذي فُتح تحقيق للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.