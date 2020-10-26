"الفيروس" يفتك بضحية جديدة في سبتة المحتلة

جمال سماحي من تطوان

أعلنت المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية والهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، الاثنين، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع مجموع ضحايا الوباء بالمدينة إلى 18 منذ بداية الجائحة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسنا مصابا بـ"كوفيد-19"، استدعت حالته الحرجة وضعه بوحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي لسبتة، توفي اليوم متأثرا بالوباء، مشيرة إلى أنه كان يعاني من أمراض أخرى.

حالة الوفاة الجديدة هذه هي الرابعة من نوعها خلال الـ48 ساعة الماضية، مقابل تسجيل 26 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بالفيروس التاجي، و16 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبعا لآخر تحديث لبيانات الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بسبتة المحتلة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 1344 حالة، من ضمنها 929 متعافٍ، و18 حالة وفاة، إلى حدود مساء الاثنين، بينما ما تزال 397 حالة نشطة قيد العلاج.

ويتابع 361 مصابا بالوباء البروتوكول العلاجي المعتمد في إطار تدبير العزل الصحي، في وقت يرقد فيه 36 بالمستشفى، منهم 7 أشخاص بوحدة العناية المركزة و8 بقسم الطوارئ و21 تحت المراقبة الطبية.