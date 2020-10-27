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الرئيسية | حوادث | "الهيش مول التريبوتور" زعيم خلية إرهابية يذبح موظف سجن بتيفلت

"الهيش مول التريبوتور" زعيم خلية إرهابية يذبح موظف سجن بتيفلت

"الهيش مول التريبوتور" زعيم خلية إرهابية يذبح موظف سجن بتيفلت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:35

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 (زعيم خلية تمارة الإرهابية) قام، بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يوجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية، وعلى إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وجرى نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه.

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق، حسب المعطيات الأولية للبحث، بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10 شتنبر الفائت، التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19 و22 شتنبر الماضي، والذي كان قد ضبطت لديه مجموعة من المُعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يُشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.

وقد أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في الموضوع لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك، يورد البلاغ ذاته.

وتُبرز هذه الواقعة الطابع الإجرامي الخطير والإرهابي لأمير خلية تمارة الملقب بـ"الهيش مول التريبورتور"؛ وهو ما يُفند تصريحات زوجته التي كانت قد صرحت ببراءة زوجها من التهم الموجهة إليه، قبل أن تتراجع عن أقوالها وتكشف لضباط الشرطة القضائية عن المكان الذي كان زوجها يخبئ فيه مواد متفجرة وقابلة للاشتعال داخل عربة لتبريد السمك في مرآب عمارة سكنية بمدينة تمارة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن سابقا عن تفكيك خلية إرهابية بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، وأسفر عن توقيف خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن التحريات الأولى بيّنت أن الخلية الإرهابية كانت تستهدف شخصيات عمومية وعسكرية ومقرات مصالح الأمن والدرك في المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - عابرة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:47
حسبي الله و نعم الوكيل، ملي واحد كيدبح خوه و موظف كيقوم غي بخدمتو باش إعيش ولادو بهاد الوحشية فإن الإنسانية ما بقاتش عندنا نهائيا. الله يرحمو و يوسع عليه يارب!
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145
2 - مريم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:47
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويغفر ليه ويوسع عليه ضيقة دابة شنو ذنب هدا الموظف غير شرحو ليا و حقوق الإنسان فينكم مابغيتوش يكون الإعدام حسبي الله ونعم الوكيل والله ماعرفت مانقول خبر محزن
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107
3 - Imane jad الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:47
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
هذا نتيجة الأحكام الصادرة المخففة على كل من الإرهابيين و المغتصبين.
كثرت الجرائم و الغرائب في بلادنا،الله يتولانا
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119
4 - Marrakech الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:48
لا حول ولا قوة الى بالله دبا هدا اقدر اعيش فالمجتمع المدني... دار لينا الله منو تاويل نتاع الخير
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37
5 - أبو هاجر الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:49
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم... إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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35
6 - aabdou labbdi الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:51
لا نفهم لماذا مثل هؤلاء الأشخاص المعروفين بعدوانيتهم وبخطورتهم يتركونهم يصولون ويجولون بدعوة حقوق السجين. مثل هؤلاء الفيروسات يجب تشديد المراقبة عليهم وتشديد العقوبة عليهم ويجب الإسراع في الحكم عليهم بالإعدام حبذا أن يكون الإعدام أمام الملأ ليكونوا عبرة للآخرين لأن مثل هؤلاء الاندال لا مكان لهم في وطننا.
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70
7 - الواقعي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:53
معارضي الإعدام فينكم.واش تقتارحو نحبسوه مع كامل الامتيازات ولا نمنعو عليه الزيارات .و فحالة تزاد الوزن ديالو واش نخليوه يخرج يدير الرياضة و لا ماشي مشكل وخا يسمن كاين طبيب فالسجن.المهم على ظهر الشعب مجرم بحال هذا سيحكم بالمؤبد و غادي يبقا عايش بفلوسنا فطدقط لانه كان غادي يفجر الابرياء و اليوم قتل موظف.فينكم صحاب لا للاعدام
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71
8 - لطفك يا رب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:53
كيفاش وصل السجين للموظف واش دخل معاه الغرفة ؟
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20
9 - عبدالحي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:55
كيف تم حصوله على الاداة الحادة التي استعملها في دبح الضحية؟
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44
10 - GALA الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:55
يجب وضع مثل هؤلاء في معزل اسمنتي ذو باب حديدي وثقب للتنفس.
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28
11 - skimo الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:55
رحم الله شهداء الواجب إلا المسؤول عن السجون كيحشم يحط السوارت
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23
12 - كروان الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:56
يجب الحذر ثم الحذر عند الاقتراب من هؤلاء الارهابيين .التعامل معهم عن قرب ليس مثل التعامل مع السجناء او المجرمين العاديين وادا اقتضت الحاجة عند الاقراب يجب اخضاعهم للتفتيش في كل ساعة كما تتعامل معهم اجهزة الحراسة في دول العالم، لن يخرج من زنزانته الا وهو مقيد اليدين والرجلين مربوط العنين انهم خطيرون جدا ولن يخسرو اكثر مما خسروه.
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28
13 - عبدالهادي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:57
أولا كيف حصل على أداة الجريمة ومن أدخلها إليه مع العلم أن هذه العناصر تكون متعطشة للدم
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24
14 - مساهم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:57
في قضايا الارهاب لا محيد عن الحكم بالاعدام مع التنفيد الفوري كم الشأن لمغتصبي و قاتلي الآطفال
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22
15 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 19:58
هذه نتائج إلغاء الإعدام، الى متى ستسيقظون من سباتكم !؟ كم من نفس يجب أن تموت حتى يتحرك ضميركم إن بقي لديكم ضمير، فعلوا الإعدام قبل فوات الاوان....
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15
16 - عبد الخالق صدور وزان الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:00
اخطر المجرمين يستحقون السجن الانفرادي واحراسة الالكترةنية عن بعد
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9
17 - مواطن مغربي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:00
يجب اعدام أي متطرف فورا دون اللجوء إلى المحاكمة لارحمة لاشفقة
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7
18 - مهدي ميد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:01
ونسأل كيف لموضف السجون أن يحمي نفسه وهو مجرد من السلاح الله يكون في عوانهم مساكن أخطر مهنة بالمغرب هي موضفي السجون عكس ما نراه في سجون أمريكا موضفي السجون لهم مكانة خاصة وتداريب خاصة وأسلحة متطورة لأنهم يعرفون أن امان المواطنيين الأمريكيين يبتدا من السجون هم من يحموننا من أولئك المجرمون لكن نحن في المغرب حراس السجون لا علاقة لهم مساكن بخطورة ما فقط باغي هر يخدم لقمة العيش أصبحت صعبة
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25
19 - kamal الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:02
هاد الارهابيين فقدو انسانيتهم يجب اعدام هدا الهيش و تطبيق عقوبة قطع اليد والرجل من خلاف لمن يرفع السيف او من يخطط للقتل لانه يدخل في من يفسدون في الارض
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9
20 - بويا الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:02
هذا كانو يطلقو عليه النار قبل اعتدائه على موظف السجن .....دفاعا عن النفس دابا اش غادي يقولو في هاذي الحقوقيون وعصيد الذي كيدافعو على المجرمين ويطالبون بحذف عقوبة الاعدام من القانون الجنائي والسماوي من قتل نفسا من غير ذنب فكأنما قتل الناس جميعا ....
ما ذنب اسرة هذا الموظف ونحن على ابواب الاحتفال بعيد المولد النبوي وان كان له اطفال ما العمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظظ
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7
21 - نورالدين احفير الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:04
راه مثل هؤلاء يشكلون خطرا داخل السجون يجب على ادارة السجون تخصيص اكثر من حارس سجن ذو بنية جسدية قوية و التعامل معه بكل حذر لأن مثل هؤلاء المجرمين راه دايرين ليهم ميزاجور ديال المخ يعرفون فقط القتل و رؤية الدماء
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6
22 - متابع الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:05
لا حول ولا قوة الا بالله الى متى ؟
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4
23 - Akkawi الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:05
حسبنا الله ونعم الوكيل .اللهم ارحم المتوفى واسكنه جنة الفردس وألهم أسرته جميل العزاء والصبر والسلوان .وإنا لله وإنا إليه راجعون.هذه الفئة تشكل خطرا خارج السجن و داخله .فلا ينفع معها إلا تطبيق وتنفيد الإعدام .
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8
24 - عبد الواحد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:06
رحم الله هذا الرجل وهو يؤدي وظيفته ، اللهم ارزق أسرته الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل ،،
يبقى السؤال كيف لسجين أن يحصل على أداة حديدية ، ثمة خلل ما يدعو إلى إعادة النظر في النظام الداخلي للسجون ، و حبذا لو ابتعدت الادارة عن تقليد القوانين الفرنسية البائدة ؟
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7
25 - فيلالي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:09
إلى الجمعيات الحقوقية التي تحمل شعار لا للاعدام الا يجوز إعدام هذا الوحش الآدمي وسرعة تنفيذ الحكم قبل أن يقوم بأفعال اروع .
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8
26 - موظف الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:10
رحمة الله الموظف المتوفي وادخله الجنة انشاء الله فئة موظفين السجون يعانون الويلات ويدقون المر مع عملهم كل يوم وهو متوجه لعمله لايدرك هل سيعود لاهله ام لا وان عاد، سيعود حاملا صرعات ومخلفات تشنج والظغوطات لعائلته الصغيرة ومشاكل لا تعد فوسط عملهم لايطاق.
والراتب هو 4000 درهم، لا اعلم اين هو المنطق مواطنون يشتغلون وفق القانون وساعات عمل اكثر من اي وظيفة وحامل شهادة...
ولايطالبون بالحق بحكم تقيدهم بالقوانين وممنوعون من النقابات.
فاين هو الحل لكم؟
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8
27 - مهدي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:10
شفتو علاش تنطالبو بالاعدام دابا شنو دنب ديك الموضف مسكين مشا ضحية اش ايقولو الحقوقيين فهاد الواقعة نحن ننتضر
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7
28 - سمير الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:12
صراحة يجب اعادة النظر في عقوبة مثل هؤلاء المجرمين،لماذا لا تفعل عقوبة الاعدام في حقهم متى تبث تورطهم في مثل هاته الجرائم ؟مباشرة الاعدام للتخلص منهم للابد .لانه رغم قضائهم لفترة محكوميتهم فإنهم لا زالوا يحتفظون و يتشبعون بنفس الافكار و نفس الرؤيا و نفس الهدف .
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5
29 - تيفلت2 الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:12
حين تنتصر الجمعيات لمثل هذه الفئة من المجرمين والإرهابيين بداعي حقوق الإنسان على حساب الموظفين المغلوب على أمرهم أصلا، فانتظر مثل هذه الاعتداءات والجرائم داخل السجن
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7
30 - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:13
للذين هم ضد الإعدام....أليس لهذا الموظف المسكين الحق في الحياة؟؟؟؟؟؟؟
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7
31 - الوحش الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:15
لا حول ولا قوة الا بالله هذا الوحش يجب ان يكون في زنزانة ضيقة لوحده مدى الحياة حتى لا يعرض المسجونين و لا الموظفين للخطر
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1
32 - محمود المغربي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:15
نسبة كبيرة من هؤلاء المتطرفين هم مهمشون في المجتمع و مجرمين حاقدين يعتنقون الفكر المتطرف رغبة في التحكم و في ريادة لا يستحقونها لانهم لا يملكون اية مؤهلات لها و للنتقام أيضا من مجتمع لا يعترف بهم و ليس لقناعة بالدين الإسلامي الذي ينهى عن قتل النفس البشرية إلا بالحق.
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1
33 - سلام عليكم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:18
علاش غادي ابقا هذا عايش او كياكل من فوق ظهري ارهابي خاصو اعدام او سلام عليكم ارهابي تاع لخلى قتل موظف مسكين خدام على عائلتو جا كلب قتلو يتم ولادو او خرج على عائلة لعنة الله عليك الى يوم الدين
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4
34 - التمرد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:21
الرجاء من السلطات المكلفة بالسجون يعزلو جل معتقلي الارهاب ومغتصبي البراءة حيث تيشكلو خطر على الموظفين لان نزعة الانتقام والقتل مهيمنة على تفكيرهم والله ارحم ايام زمان الحبس اللنفرادي والعزلة حتى يحماق بوحدو ويكفينا شره اللهم عافينا هاهو موظف رحمه الله لقي حثفه شكون يصرف ويعول اسرتو الصغيرة والكبيرة والوحوش كتمتع تاكل وتشرب وتقتل واخا تعثلقلات وهذا عيب تأخير النطق بالحكم وتشديد العقوبة الشرطة كتسرع القبض ولكن القضاء كيتعطل فالحكم النهائي وهذه عواقبه
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3
35 - كوفبد2020 الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:23
على الاقل يلا ما غيطبقش على هاد النمادج الاعدام الفوري كان يجب ان يسجنوا في تازمامارت بعد اعادة بنائه
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0
36 - ولد صالح الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:24
ادات الجريمة كيف حصل عليها مجرم كان يفترض ان يكون محصن.
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37 - نوال الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:29
كيف حصل على الأداة الحادة؟؟؟أليس في السجن حراسة مشددة وخصوصاً على الأرهابيين؟؟؟لماذا لا يثم عزلهم في زنزانة خاصة بهم وجعلهم يموتون دون تقديم لهم أي خدمات لأن هؤلاء لا يمكن للسجن أن يغيرهم لأن عقولهم برمجت على القتل وسفك الدماء ولا جدوى معهم.
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0
38 - طارق سرغبني الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:29
بعض الأشخاص يقلون جهرا بان الأمن المغربي فقط يمتل ويقول بأفلام هليودية هدا دليل قاطع على انا الأمن المغربي كان يقوم بدوره على أكمل وجه
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39 - mariem الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:31
الإرهاب يتغذى على 2: أولا الجهل، وهذا نتيجة السياسات الفاشلة والتي من إنجازاتها العظمى الإجهاز على التعليم وتبخيس دور الأستاذ. ثانيا، تفقير الشعب وهضم حقوقه...
لاحظوا أن جميع تلك الجماعات الإرهابية يتوفر فيها العنصرين
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-1
40 - باء امستردام الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:37
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون السيد لفتيت يقول نحن لا نعيش في غابة انظروا إلى المجرمين و الإرهابيين ما يفعلون داخل السجن وما بالكم خارجه والله إلى ماطبقوش الأعمال الشاقة على المجرمين والنقص في التغذية ولا للعفو الملكي على القتلة والمغتصبين والمشرملين ولا ينظرون إلى الشمس حتى لا يعرفون الليل بالنهار ماذا فعل هذا الموضف البسيط الله ارحمو والسلام
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41 - vraie الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:38
ضروري ضروري تسليح حارس السجن فهذه العملية قد تتكرر
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42 - توفيق الجزولي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:42
يجب تطبيق عقوبة الاعدام على هؤلاء
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3
43 - jamit الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:44
على ما اظن ان هناك خللا كبيرا في طريقة المعاملة مع هذا النوع من الارهابيين لا يجب الاقتراب منهم ابدا يجب التعامل معهم عن بعد و استعمال الكلاب الشرسة و استعمال السلاح الناري وان حاول الاعتداء على اي موظف يطلق عليه الكلاب او ضربة واحدة بين العينيين بالسلاح الناري.
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44 - الهيش الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:51
هاذ المجرم من إسمه " الهيش " ..!! ومن الفورمة ديالو ..!! خاصّهم يربطوه شي ربطة ديال الشينوا .. يالله يقدر يحرّك هذاك الصبع الصغير ديال رجله اللي هربان على الصبعان الآخرين .. الموظف الله يرحمه مسكين مشى ضحية همجية الإرهاب والتهاون في التعامل مع هذا الصنف من المجرمين داخل السجن .. هاذ " الهيش" لو كان فالمريكان كون داز فالكرسي الكهربائي مباشرة بعد الإنتهاء من التحقيق معه .. وعندهم الصح ..
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