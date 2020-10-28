بيع هواتف مسروقة في "درب غلف" يثير الاستنفار

هسبريس ـ محمد لديب

صادرت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعناصر الضابطة القضائية بأمن منطقة آنفا بالدار البيضاء كميات كبيرة من الهواتف النقالة، تقدر قيمتها الإجمالية بملايين الدراهم، بسوق درب غلف، في واحدة من أكبر عمليات تتبع شبكات تسويق الهواتف الذكية المسروقة بالمغرب.

ويأتي تحرك المصالح الأمنية والجمارك، التي قامت بحملة تمشيطية واسعة، عقب تحريك دعوى قضائية من طرف شركة صينية كبرى، متخصصة في صناعة وتسويق الهواتف الذكية، وقصدها المحاكم المغربية بعد تسجيل تورط تجار "درب غلف" في عملية تسويق هواتف فاخرة تمت سرقتها من فرنسا.

وذكرت مصادر موثوقة أن الأمر يتعلق بنحو 3000 من هواتف "OPPO find x2 neo" تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.8 مليارات سنتيم، تمت سرقتها من طرف شبكة إجرامية بفرنسا، توجهت بها إلى السوق المغربي الشهير في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تنجح الشركة الصينية في تعقبها من خلال رقم التعريف الدولي لجهاز الهاتف المحمول (IMEI).

وشرع تجار درب غلف المتورطون في تسويق الهواتف المسروقة في بيع هواتف "OPPO find x2 neo" بمبالغ مالية تقل كثيرا عن سعرها الحقيقي في السوق، لا تزيد عن 4500 درهم، في وقت يتراوح سعرها ما بين 7000 و8000 درهم.

واستصدرت الشركة الصينية حكما قضائيا استعجاليا مكنها من استرجاع هواتفها المسروقة من فرنسا التي كان يتم تسويقها في المغرب، فصادرت مصالح الأمن والجمارك كميات كبيرة من الهواتف لدى مجموعة من كبار التجار بدرب غلف، وهو ما أثار حفيظتهم، رغم عدم توفرهم على أي فاتورة أو وثيقة تبرر توفرهم على هذه الهواتف "المسروقة".