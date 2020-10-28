24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "إصابات كورونا" تتفشى وسط موظفي ومنتخبي مقاطعات البيضاء
- غربة الأدب
- أزعور: الإنفاق الاجتماعي وتطوير التعليم أولويات الاقتصاد المغربي
- "المصباح" يوضح خلفيات حملة "كورونا" بالرشيدية
- استبعاد الأطعمة المصنعة يقلل خطر الوفاة جراء أمراض القلب
موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)
- بلاغ الديوان الملكي .. الإمارات تفتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (174)
- أخنوش يبرز قوة الفلاحة بارتفاع الإنتاج والصادرات في زمن الجائحة - (94)
- قنصلية الإمارات بمدينة العيون تدق مسمارا ضخما في نعش البوليساريو - (88)
- الحكومة الموريتانية تختار "الصمت" حيال إغلاق "معبر الكركرات" - (80)
- مندوبية السجون تنعى موظفا ضحية "إرهابي تمارة" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دركيو دار ولد زيدوح يفكون لغز سرقة سيارة فلاحية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، ليلة الثلاثاء، من فك لغز سرقة سيارة فلاحية من أولاد إعيش، نواحي إقليم بني ملال، السبت الماضي.
وكشف مصدر مطلع، لهسبريس، أن مصالح الدرك بدار ولد زيدوح تنبهت إلى لوحة السيارة المسروقة، بعدما شكّت في مدى صحة أرقامها، ما أدى إلى تعميق البحث بشأنها ليتم حجزها بدوار الهبابزة التابع إداريا لجماعة دار ولد زيدوح.
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى التأكد من السيارة الفلاحية التي جرى التلاعب بأرقام صفائحها من خلال تغيير البعض منها، كما جرى تحديد هويه المشتبه فيه، الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وأفاد المصدر ذاته بأن عملية تفتيش منزل المشتبه فيه أسفرت عن كشف صفائح أخرى وأجزاء سيارات، يُرجح أنها لسيارات أخرى مسروقة، أو كانت تُوظف في عمليات سرقة المواشي.
وتعود تفاصيل سرقة السيارة المذكورة إلى السبت الماضي، إذ تم إبلاغ مصالح الدرك بالمركز الترابي لبني ملال عن اختفائها في ظروف غامضة.