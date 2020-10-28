24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  2. موسم الزّيتون ينطلق في "جبالة" .. "خيرات الأرض" تبهج الفلاحين (5.00)

  3. شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية (5.00)

  4. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.67)

  5. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | دركيو دار ولد زيدوح يفكون لغز سرقة سيارة فلاحية

دركيو دار ولد زيدوح يفكون لغز سرقة سيارة فلاحية

دركيو دار ولد زيدوح يفكون لغز سرقة سيارة فلاحية
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 19:15

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، ليلة الثلاثاء، من فك لغز سرقة سيارة فلاحية من أولاد إعيش، نواحي إقليم بني ملال، السبت الماضي.

وكشف مصدر مطلع، لهسبريس، أن مصالح الدرك بدار ولد زيدوح تنبهت إلى لوحة السيارة المسروقة، بعدما شكّت في مدى صحة أرقامها، ما أدى إلى تعميق البحث بشأنها ليتم حجزها بدوار الهبابزة التابع إداريا لجماعة دار ولد زيدوح.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى التأكد من السيارة الفلاحية التي جرى التلاعب بأرقام صفائحها من خلال تغيير البعض منها، كما جرى تحديد هويه المشتبه فيه، الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأفاد المصدر ذاته بأن عملية تفتيش منزل المشتبه فيه أسفرت عن كشف صفائح أخرى وأجزاء سيارات، يُرجح أنها لسيارات أخرى مسروقة، أو كانت تُوظف في عمليات سرقة المواشي.

وتعود تفاصيل سرقة السيارة المذكورة إلى السبت الماضي، إذ تم إبلاغ مصالح الدرك بالمركز الترابي لبني ملال عن اختفائها في ظروف غامضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سكيزوفرين اوفيسيال الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 19:26
تحية للعمل الجبار الذي تقوم به بعض عناصر الدرك الملكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.