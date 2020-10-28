دركيو دار ولد زيدوح يفكون لغز سرقة سيارة فلاحية

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، ليلة الثلاثاء، من فك لغز سرقة سيارة فلاحية من أولاد إعيش، نواحي إقليم بني ملال، السبت الماضي.

وكشف مصدر مطلع، لهسبريس، أن مصالح الدرك بدار ولد زيدوح تنبهت إلى لوحة السيارة المسروقة، بعدما شكّت في مدى صحة أرقامها، ما أدى إلى تعميق البحث بشأنها ليتم حجزها بدوار الهبابزة التابع إداريا لجماعة دار ولد زيدوح.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى التأكد من السيارة الفلاحية التي جرى التلاعب بأرقام صفائحها من خلال تغيير البعض منها، كما جرى تحديد هويه المشتبه فيه، الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وأفاد المصدر ذاته بأن عملية تفتيش منزل المشتبه فيه أسفرت عن كشف صفائح أخرى وأجزاء سيارات، يُرجح أنها لسيارات أخرى مسروقة، أو كانت تُوظف في عمليات سرقة المواشي.

وتعود تفاصيل سرقة السيارة المذكورة إلى السبت الماضي، إذ تم إبلاغ مصالح الدرك بالمركز الترابي لبني ملال عن اختفائها في ظروف غامضة.