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كُتّاب وآراء
عمليات أمنية تتصدى لمختلف مظاهر الإجرام ببلفاع
فعّلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، خلال اليومين الأخيرين، عمليات أمنية واسعة النطاق، شملت عددا من المداشر والمراكز والتجمعات السكنية بكل من جماعتيْ بلفاع وإنشادن، وأسفرت عن توقيف 7 أشخاص من أجل جنح وجنايات مختلفة، تهم السكر العلني، واستهلاك المخدرات، واعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد وحيازة أسلحة بيضاء.
ومن ضمن الموقوفين أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني وآخرين تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل السرقة بالنشل والخطف أو بالعنف، إلى جانب آخرين من أجل ترويج المخدرات، إذ أسفرت عملية تفتيشهم عن حجز كميات من مخدر الشيرا؛ فيما تم توقيف البعض من أجل حيازة السلاح الأبيض والضرب والجرح والسكر العلني وإحداث الضوضاء بالشارع العام.
وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار توجهات قيادة الدرك الملكي على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، الهادفة إلى تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، والتصدي الاستباقي لمختلف مظاهر الجريمة والشوائب الأمنية، وتوفير التغطية الأمنية بمختلف الدواوير والتجمعات السكنية، ضمانا لإحساس المواطن بالأمن.