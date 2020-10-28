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الرئيسية | حوادث | شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية

شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية

شرطة مكناس تفكك شبكة لقرصنة الحسابات البنكية
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 15:10

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في انتحال هويات واستعمالها في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

ووفقا لما أورده مصدر أمني، لهسبريس، تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف حسابات مجموعة من الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات عبر تحويلها إلى الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، مشيرا إلى أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي تصل أكثر من 1.111.000 درهم.

مصدر الجريدة أفاد بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بالمصالح المركزية المكلفة بزجر الجرائم المعلوماتية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تباعا بمدينة مكناس ونواحيها، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم عن حجز 5 هواتف محمولة و3 أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الأربعاء، حسب المصدر ذاته.

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