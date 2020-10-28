فيديو مُرعب يوثق لحظة قتل "الهيش" لموظف بالسجن

هسبريس من الرباط

انتشر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة إجهاز زعيم خلية تمارة الإرهابية على موظف سجن تيفلت (ح. ه)، والذي توفي أمس الثلاثاء متأثرا بإصابة أصيب بها إثر اعتداء تعرض له من طرف المتطرف الملقب بـ"الهيش مول التريبورتور" بواسطة أداة حديدية.

ووثق شريط فيديو مرعب مدته 40 ثانية لحظة مهاجمة الجاني للضحية عندما كان يفتح له باب الزنزانة، حيث باغثه "إرهابي تمارة" من الخلف وأسقطه أرضاً ثم أدخله إلى زنزانته بعد أن أغلق عليه الباب من الداخل.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعلن أن أحد السجناء بالسجن المحلي تيفلت 2 (زعيم خلية تمارة الإرهابية) قام، بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، باحتجاز أحد الموظفين بالغرفة التي يوجد بها وعرّضه للضرب والجرح بأداة حديدية، وعلى إثر ذلك تدخلت فرقة التدخل السريع لتخليص الموظف المذكور وجرى نقله فورا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة جراء الاعتداء الذي تعرض له، كما أصاب ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف منه.