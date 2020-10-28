الغموض يلف حادثة انتحار عشريني بدائرة بومية

ياسين أوشن

أنهى عشريني، الأربعاء، حياته شنقا في حي تيشيعيت بدائرة بومية إقليم ميدلت، في ظروف لا تزال غامضة نظرا إلى تعدد روايات الانتحار.

ووفق مصدر هسبريس من بومية، فإن ساكنة الحي المذكور استفاقت، صبيحة اليوم ذاته، على خبر انتحار الشاب البالغ من العمر 23 سنة، وهو ما خلف حالة استنفار في صفوف السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى موضع الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته وتحديد مسبباته.

وزاد المصدر عينه أن الضحية نُقل إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في الرشيدية، من أجل إجراء التشريح الطبي.