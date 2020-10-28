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الرئيسية | حوادث | هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش

هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش

هتك عرض قاصر يجر شابا إلى الحبس في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 23:29

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، شابا بـ10 أشهر حبسا نافذا لارتكابه جناية هتك عرض تلميذة قاصر.

كما قضت الغرفة ذاتها في حق الشخص المدان بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وتابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال بالمركب السجني لوداية من أجل جناية هتك عرض قاصر، تبلغ من العمر 14 سنة.

وتعليقا على هذا الحكم، قال عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "بهذه الإدانة الخفيفة التي لا تتلاءم والفعل الجرمي المرتكب، نشجع المعتدين على الاستمرار في هتك عرض القاصرين والاغتصاب".

وأضاف أن "اغتصاب القاصرات والقاصرين، أو استغلالهم جنسيا والتحرش الجنسي بهم، يعتبر إنكارا لحقوق الأطفال ومسا خطيرا بسمعتهم وكرامتهم وتهديدا حقيقيا لسلامتهم الجسدية والنفسية".

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