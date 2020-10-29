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مصالح درك آيت اعميرة تفكّ لُغز اختفاء تلميذة

مصالح درك آيت اعميرة تفكّ لُغز اختفاء تلميذة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 21:50

في وقت تتواصل الأبحاث من أجل فكّ لغز اختفاء الطفل "الحسين واكريم"، ذي الـ4 سنوات، في دوار "آيت حمو" بالجماعة الترابية واد الصفا، نواحي اشتوكة آيت باها، منذ قرابة أسبوعين، تمكنت مصالح الدرك بالمركز الترابي لآيت اعميرة من فك لغز واقعة اختفاء تلميذة، يبلغ عمرها 17 سنة، توارت عن الأنظار منذ الأحد الماضي.

وفي تفاصيل الواقعة، أفلحت مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة، الخميس، في فك لغز واقعة اختفاء تلميذة بالسلك الثانوي التأهيلي، تبلغ من العمر 17 سنة، سبق للمصالح الدركية أن توصلت في شأنها بإشعار من عائلتها حول تواريها عن الأنظار، ففتحت بحثا للوصول إلى المتغيبة.

ومكّنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بآيت اعميرة من تحديد مكان تواجد الفتاة بالشريط الساحلي لمدينة أكادير، فيما تم بالتزامن مع ذلك توقيف شابة في العشرينات من العمر، يشتبه في صلتها بهذه القضية.

وفيما تم تسليم التلميذة إلى ذويها في دوار "أكرام" بجماعة آيت اعميرة، بعد الاستماع إليها بحضور والديها، تم وضع الشابة الموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لطفك يا ربي الخميس 29 أكتوبر 2020 - 22:01
الحمد لله ، على سلامتها والعقوبة يلقاو الطفل الحسين . شكرا للسلطات اللي قايمة بالواجب على أحسن وجه
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