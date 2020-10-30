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الرئيسية | حوادث | شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية في النقوب

شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية في النقوب

شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية في النقوب
هسبريس من زاكورة
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 01:14

لقي شخص مصرعه، الخميس، وهو في طريقه إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في حادثة سير وقعت مساء الأربعاء بالقرب من دوار سيت، التابعة للنفوذ الترابي لقيادة النقوب، بإقليم زاكورة.

وحسب المعلومات التي وفرها مصدر لهسبريس فإن الضحية نقل، الأربعاء، إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، بعد إصابته بجروح بليغة إثر اصطدام دراجته النارية بشاحنة كبيرة، بدوار سيت، ليتم نقله صباح الخميس نحو المستشفى الجهوي بالرشيدية، لخطورة الإصابة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق الرابطة بين كلميمة والرشيدية.

وأضاف المصدر نفسه أن السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير كانا وراء الحادث المميت، مشيرا إلى أن الدراجة النارية التي كان على متنها الضحية اصطدمت بعجلات الشاحنة.

وفور إخطارها، هرعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالنقوب إلى مكان الحادث، وعملت على ربط الاتصال بسيارة الإسعاف، وأشرفت نقل الضحية إلى المستشفى، كما فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المغرب الثري المنسي الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 01:27
لو كان هناك مستشفى إقليمي بتنغير أو تنجداد لربما تم إنقاذه في الموقت المناسب،
فقط للتوضيح ، المسافة بين النقوب و مستشفى مولاي علي الشريف تفوق 150 كم(أضف إلى ذالك تأخر قدوم الاسعاف) ،
و يسألونك لماذا يسمونه المغرب المنسي؟
علما أن مداخيل مناجم الذهب و الفضة التي تبعد عن مكان الحادث ببضع كيلومترات كافية لتمتيع ساكنة الجنوب الشرقي بأفضل نضام صحي بشمال إفريقيا،
رحم الله الشهيد بإذن ربه، و إلا لله و إلا إليه راجعون،
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