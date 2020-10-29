إنقاذ ثمانية مهاجرين مغاربة بمضيق جبل طارق

جمال سماحي من تطوان

أنقذت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني "سالبامار أتريا"، الخميس، ثمانية مهاجرين غير نظاميين، من أصل مغربي، أثناء محاولتهم الإبحار صوب الضفة الشمالية، على متن قارب، عبر مضيق جبل طارق شمال ثغر سبتة المحتل.

ووفق ما أوردته صحيفة "ألفارو دي سيوتا" المحلية فإن القارب كان يضم سبعة رجال وامرأة واحدة، جميعهم ينحدرون من المغرب، مشيرة إلى أنهم غادروا على متن القارب من شاطئ "كالاموكار" بسبتة المحتلة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الإنقاذ تمت بتنسيق بين الحرس المدني الإسباني ومركز المراقبة بطريفة، بعد رصد محاولة الهجرة غير المشروعة، ليتم نقل المعنيين إلى ميناء سبتة، مؤكدا أن المهاجرين الثمانية كانوا بصحة جيدة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أنه سيتم إخضاع ركاب القارب لاختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19، قبل وضعهم تحت تدبير الحجر الصحي الإجباري بمستودع "تاراخال" المخصص حاليا لاستقبال المهاجرين، بعد إغلاق مستشفى الصليب الأحمر القديم، تفعيلا للبروتوكول المعمول به.