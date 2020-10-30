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الرئيسية | حوادث | سد وادي زرار بإقليم الصويرة يلفظ جثتي طفلين

سد وادي زرار بإقليم الصويرة يلفظ جثتي طفلين

سد وادي زرار بإقليم الصويرة يلفظ جثتي طفلين
إبراهيم مغراوي
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 07:58

لفظ وادي زرار بإقليم الصويرة، يوم الخميس، جثتي طفلين بعدما لفظتهما مياه السد الذي أقيم على الوادي.

وكان الطفلان، اللذان ينحدران من جماعة بزضاض بإقليم الصويرة، ويبلغ أحدهما من العمر 12 سنة، والآخر 13 سنة، قد اختفيا عن أهليهما أسبوعا كاملا، قبل أن يُعثر عليهما بملابسهما دون تعرض جثتيهما للتحلل.

ولأن الهالكين عُثر عليهما بلباسهما، فقد استبعد بعض سكان المنطقة فرضية غرقهما، مشيرين إلى ما يعرفه الإقليم من سرقة واختطاف للأطفال من طرف المشعوذين، تقول مصادر هسبريس من الإقليم ذاته.

وإثر إخبارها بالواقعة، حضرت السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي، وتم فتح بحث أولي في الموضوع.

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