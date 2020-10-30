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كُتّاب وآراء
أمن زاكورة يوقف متورطا في تهريب المخدرات
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة زاكورة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس، شخصا يشتبهُ بتورُّطه في شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.
وتم توقيف المشتبه به، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأحد الدواوير التابعة لمنطقة المحاميد غرب مدينة زاكورة، إثر الاشتباه بتورطه في عملية للتهريب الدولي للمخدرات تم إجهاضها، الأربعاء، من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية، التي تمكنت من حجز 970 كيلوغراما من مخدر "الشيرا" مكونة من 36 رزمة بمنطقة تاكونيت الصحراوية، التي تقع على بعد 95 كيلومترا جنوب مدينة زاكورة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، البالغ من العمر 41 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هوياتهم.