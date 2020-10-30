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الرئيسية | حوادث | "كنز مزعوم" وراء محاكمة أربعة أشخاص بشيشاوة

"كنز مزعوم" وراء محاكمة أربعة أشخاص بشيشاوة

"كنز مزعوم" وراء محاكمة أربعة أشخاص بشيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 14:20

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، الجمعة، على وكيل الملك لدى ابتدائية ايمنتانوت، 4 أشخاص، من أجل التنقيب عن كنز مزعوم.

وجاء توقيف المشتبه فيهم بفضل تنسيق بين السلطة المحلية بقيادة المزوضية، وقائد المركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، حيث تم ضبطهم متلبسين بحفر حفرة لاستخراج كنز مزعوم.

وخلال هذه العملية التي تمت بناء على تعليمات النيابة العامة بمنزل بدوار أولاد بيبو، عثر على مواد تستعمل في الشعوذة ووسائل للحفر والبناء.

ويعرف هذا الإقليم، كباقي أقاليم جهة مراكش آسفي، عصابات تنشط في البحث عن الكنوز المزعومة، ما يعرض العديد من الأضرحة والمنازل العتيقة والمقابر للتخريب.

وبعد تقديم الأشخاص الأربعة، بقي البحث مفتوحا من طرف قيادة الدرك الملكي بشيشاوة للوصول إلى شركاء محتملين ضمن هذه العصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 15:14
كل ما هو تحت الارض ملك للدولة كمناجم الذهب ليست بكنز مزعوم لانها للحاكم الكبير...اما الفقراء فيطبق عليهم القانون الأرضي...لانهم سيخربون الارض اثناء البحث عن الكنز المزعوم...دولة فاشلة
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