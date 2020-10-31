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الرئيسية | حوادث | درك تزنيت يوقِف مروّج مخدرات ضواحي تافراوت

درك تزنيت يوقِف مروّج مخدرات ضواحي تافراوت

درك تزنيت يوقِف مروّج مخدرات ضواحي تافراوت
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 31 أكتوبر 2020 - 03:18

تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية تزنيت، الجمعة، من توقيف شخص في عقده الرابع على مستوى الجماعة القروية "تارسواط" التابعة لدائرة تافروات، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بحيازة وترويج المخدرات.

وجاء هذا التدخل الأمني، وفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، بعد عملية ترصد قامت بها عناصر الدرك الملكي لتحركات المشتبه فيه خلال الأيام الأخيرة، انتهت بتوقيفه وهو متلبس بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا معدة للبيع، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش داخل منزله عن حجز صفائح إضافية من المادة الممنوعة نفسها.

وتم وضع الموقوف، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه أمام أنظار العدالة بابتدائية تزنيت، قصد متابعته بصك الاتهام المنسوب إليه.

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