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الرئيسية | حوادث | زيغ قطار بفاس يخلّف مصابا وخسائر بالعربات

زيغ قطار بفاس يخلّف مصابا وخسائر بالعربات

زيغ قطار بفاس يخلّف مصابا وخسائر بالعربات
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 18:20

خرج قطار عن سكته بمدينة فاس، اليوم الجمعة، مخلفا إصابة رئيس تكوين القطارات بالمدينة.

الحادث وقع خلال عملية المناورة la manœuvre، عند إخراج القطار من المستودع بفاس لوضعه برصيف المحطة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة وصفها مصدر لهسبريس بـ"الخطيرة"، طالت رئيس تكوين القطارات chef formation بفاس.

كما أسفر الحادث كذلك، حسب المصدر نفسه، عن خسائر مهمة في عربات القطار وانكسار السكة الحديدية؛ كما أدى إلى عرقلة حركة القطارات لبعض الوقت.

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