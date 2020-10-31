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الرئيسية | حوادث | محكمة تزنيت تتابع 3 متورطين في أعمال شعوذة

محكمة تزنيت تتابع 3 متورطين في أعمال شعوذة

محكمة تزنيت تتابع 3 متورطين في أعمال شعوذة
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 09:40

أمرت النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية بتزنيت بإيداع شاب في عقده الثالث سجن بوصنصار، ومتابعة شخصين، أحدهما "فقيه"، في حالة سراح، بعد أدائهما كفالة مالية، للاشتباه في تورطهم في قضية متعلقة بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن عناصر الدرك، التابعة للمركز الترابي بتزنيت، الجمعة الماضي، من توقيف أب وابنه بعد مداهمة مفاجئة قامت بها لمحل تجاري بدوار آيت أومربيط، التابع لجماعة المعدر الكبير، إثر معلومات دقيقة حصلت عليها في الموضوع، مكنت من العثور على صور لأشخاص عليها رموز وطلاسم، مخبأة بإحكام داخل المحل المذكور، إضافة إلى مواد تستعمل في ممارسة الشعوذة.

ومكن البحث التمهيدي الذي أخضع له الموقوفان من طرف عناصر الضابطة القضائية من تحديد هوية شخص ثالث وتوقيفه على مستوى منزله بالمدينة القديمة لتزنيت، لصلته بهذه القضية.

كما أسفرت التحريات عن التعرف على فتاة عشرينية تتحدر من جماعة بلفاع، كانت العناصر الدركية عثرت على صورتها تحمل طلاسم ورموز شعوذة، إثر التفتيش الذي أجرته داخل محل المتهم الرئيسي في هذه القضية.

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