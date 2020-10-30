مكتب السكك يوضح بشأن "زَوَغان" عربة بفاس

هسبريس من الرباط

أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن زوغان عربة عن السكة بمدينة فاس لم يؤثر على السير العادي للقطارات، لعدم وجود تلك العربة على سكة رئيسية، بل في فضاء المناورة.

وأضاف المكتب أنه خلال عمليات المناورة لتكوين القطار عند مخرج مستودع المعدات، زاغت عن السكة عجلات عربة واحدة من أصل عشر عربات في الموقع الخاص بالمناورات، بعيدا عن سكك سير القطارات بالمحطة.

وحسب المصدر نفسه، فإن زوغان العربة عن السكة "لم تنتج عنه سوى بعض الأضرار الطفيفة على مستوى العربة".