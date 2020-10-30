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كُتّاب وآراء
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مكتب السكك يوضح بشأن "زَوَغان" عربة بفاس
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:25
أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أن زوغان عربة عن السكة بمدينة فاس لم يؤثر على السير العادي للقطارات، لعدم وجود تلك العربة على سكة رئيسية، بل في فضاء المناورة.
وأضاف المكتب أنه خلال عمليات المناورة لتكوين القطار عند مخرج مستودع المعدات، زاغت عن السكة عجلات عربة واحدة من أصل عشر عربات في الموقع الخاص بالمناورات، بعيدا عن سكك سير القطارات بالمحطة.
وحسب المصدر نفسه، فإن زوغان العربة عن السكة "لم تنتج عنه سوى بعض الأضرار الطفيفة على مستوى العربة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد السلام علي الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 22:51
كل الامكانيات المادية والبشرية تم توجيهها الطجفي وانجاح المشروع فين حين بقيت الخطوط الاخرى مهملة وكارثية شهر بعد شهر !! بحيث لا يمكن اعتبار هذه الخطوط تستجيب لادنى للمعايير الدولة !! اهتراء العربات ضعف التجهيز انعدام الكفاءات انعدام الامن زيادة على الاهمال التام لظروف سفر مواطنين من فاس الى وجدة او الدار البيضاء ومراكش فهذه الخطوط مهددة بالانهيار في كل لحظة
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