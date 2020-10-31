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الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف جانحا لتعريض حياة الغير للخطر

الرصاص يوقف جانحا لتعريض حياة الغير للخطر

الرصاص يوقف جانحا لتعريض حياة الغير للخطر
هسبريس من الرباط
السبت 31 أكتوبر 2020 - 15:20

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن الرباط، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة التهديد بالسلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة الرباط قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه بإحداث الفوضى بالشارع العام بعدما دخل في خلاف مع شخص آخر من ذوي السوابق القضائية، مما استدعى تدخل دورية لشرطة النجدة التي واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاث رصاصات، اثنتان منها تحذيرية، وهو ما مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء قبل أن يلوذ المعني بالأمر بالفرار، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر ذاته أوضح أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف امرأة في حالة تخدير متقدمة، تبلغ من العمر 26 سنة، كانت برفقة المشتبه فيه الرئيسي وقت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيهما الآخرين، وذلك بعدما تم تحديد هوتيهما الكاملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رباطي السبت 31 أكتوبر 2020 - 16:00
لا افهم لماذا التردد في اطلاق الرصاص على مجرم يقاوم الشرطة، رصاصات تحذيرية في الهواء ضاعت، و بعدها فرار المجرم، ارجو ان يطلق الرصاص مباشرة و اصابته في الركبة، و الله لن يستطيع الوقوف على قدميه، و احتمال لن يعاود المشي بشكل سليم بعد خروجه من السجن
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2 - مغربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 16:02
رصاص تحديري هدا ما يقوم به الفلاحون للطيور التي تاكل التمار فقط لتهرب وتترك التمار لما تضييع الرصاص كان من الواجب اصابتهم على مستوى الفخدين مجرمان من دوي السوابق يرعبان الساكنة في بيوتهم ويهددان رجال الأمن انفسهم والله استغراب في هدا الامر
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