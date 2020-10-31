24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات
- حرية التعبير
- باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا"
- جمعيات تنتقد تدبير "الأقسام الاجتماعية" بالبيضاء
- جدوى رخصة التنقل الاستثنائية
تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.40)
المغرب يمسك "وسط العصا" بشأن خرجة ماكرون و"مجزرة نيس" (1.00)
- معلّقون: خرجة بنكيران الجديدة "خفّة سياسية" و"ركمجة عاطفية" - (96)
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "المينورسو" ويؤكد مسؤولية الجزائر - (92)
- "أجواء الصّحراء" تدفعُ المغرب إلى اقتناء صواريخ "قصيرة المدى" - (65)
- موسم "النّزوح" الإفريقي والعربي إلى الصّحراء يُعمق "عزلة الجزائر" - (63)
- باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حادثة سير تخلف 5 قتلى و8 جرحى في "أوطوروت مراكش وأكادير"
لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، على مستوى الجماعة الترابية القروية مجاط بإقليم شيشاوة.
وأصيب في هذا الحادث المروري 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة؛ ما دفع الطاقم الطبي إلى نقل 5 منهم حالتهم الصحية جد حرجة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بمراكش، أما 3 آخرين فتلقوا الإسعافات بمستعجلات المستشفى الإقليمي بشيشاوة.
وخلفت الحادثة، التي وقعت إثر اصطدام سيارة بشاحنة كانت تقف على قارعة الطريق، مصرع زوجين وابنيهما ومساعد سائق المركبة التي كانت قادمة من الدار البيضاء في اتجاه أكادير.
واستنفر هذا الحادث المروري المميت بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، الذي انتقل إلى مكان الحادثة، رفقة السلطة المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والمصالح الصحية التي قدمت الإسعافات الأولية للجرحى.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة على نقل جثامين الهالكين إلى مستودع الموتى بمستشفى محمد السادس بمدينة شيشاوة؛ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الدراجين بالطريق السيار بحثا لتحديد الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
100 كلم في الساعة كحد أقصى على الطريق السيار لمن يريد الأمان لأسرته.
80 في الطريق الوطنية
50 داخل المدينة
أما أصحاب 140 كلم في الساعة و ما فوق الله يكفينا شرهم
رحم الله المتوفون وعافا الجرحى منهم والهم ذويهم الصبر والسلوان ولاحول ولا قوة الا بالله
المرحو التدقيق من فضلمم في نقل الخبر
متساوش دخلوهم في عدد وفيات كورونا
اسرة بأكملها فقدت .. الله يرحمهم و يصبر اهلهم ..
حسب ملاحظتي فالسائق ربما كان مشغول بالحديث مع افراد اسرته و ينظر ناحيتهم و لم يركز مع السياقة و هذا ما الاحظه دوما فلهذا اتجنب الحديث مع السائق لكي يصمت و يركز مع الطريق
لا حول و لاقوة الابالله
انا لله و انا اليه راجعون
و الله العظيم لفاجعة غيحس بها اكثر الاهل وكل من عنده سيارة و اطفال صغار
انا لله و انا لله راجعون
حنا نعيش في هذه البلاد مشاكل جمة لا حل لها كيف يعقل أن تقع الحادثة في شيشاوة وينقل المصابون إلى مراكش هذه سبب آخر لتعجيل الموت المصابون إنتظروا حتى قدوم سيارة الاسعاف ثم العودة الى المستشفى، في البلدان الاخرى مثل هذه الحوادث تستعمل المروحيات والتدخل الميداني وحنا ما عندناش هاد الشي يلاه يعجبوك ويقول جا السيد العامل بنفسه ما الجدوى من قدومه الاولى أن يأتي أطباء المستعجلات والإسعاف الميداني الذي يسمى بSAMU الذي دشن في أحد الاحتفالات الوطنية، المهم أنا تألمت بزاف للمرحومين وذويهم كيف ستصل لهم الرسالة التي عادة ما يأتي بها المقدمون الغير مؤهلين طبعا لتبليغ الفاجعة بطريقة خاصة ج
هذا كله سببه فوضى الطريق السيار
سيارات مهترئة تلج السيار لكي تتوقف وسطه
شاحنات من كل الأوزان:
تهالكة
قديمة
محملة بأكثر من الوزن المصرح به
تحل جبال التبن
تقصد الطريق السيار لأنها تأمن فيه من مراقبة رجال الدرك فقط
بسبب الحمولة الزائدة
وبسبب الحالة التقنية تتوقف ليلا ونهارا في وسط الطريق السيار
في 2010 الى 2014 كلما توقفت آلية حضر من يرغم صاحبها على نقلها
فيما بعد
هناك شاحنات تعطلت...ونام السائق داخلها في انتظار مجييء مشغله
انها الفوضى التي لا توجد في الطرق السيارة باسبانيا أو ايطاليا أو الجارة الشرقية الجزائر
وسببها تهور السائقين وأرباب الشاحنات
فأرجو تغيير مدونة الطرق لكي يصبح بأمكان الدرك اقامة حواجز في الطرق السيارة لأن هناك من المغاربة من لا ينفع معه سوى الزجر
أنشروا تعليق مستعمل لهذا الطريق