حادثة سير تخلف 5 قتلى و8 جرحى في "أوطوروت مراكش وأكادير"

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، على مستوى الجماعة الترابية القروية مجاط بإقليم شيشاوة.

وأصيب في هذا الحادث المروري 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة؛ ما دفع الطاقم الطبي إلى نقل 5 منهم حالتهم الصحية جد حرجة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بمراكش، أما 3 آخرين فتلقوا الإسعافات بمستعجلات المستشفى الإقليمي بشيشاوة.

وخلفت الحادثة، التي وقعت إثر اصطدام سيارة بشاحنة كانت تقف على قارعة الطريق، مصرع زوجين وابنيهما ومساعد سائق المركبة التي كانت قادمة من الدار البيضاء في اتجاه أكادير.

واستنفر هذا الحادث المروري المميت بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، الذي انتقل إلى مكان الحادثة، رفقة السلطة المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والمصالح الصحية التي قدمت الإسعافات الأولية للجرحى.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة على نقل جثامين الهالكين إلى مستودع الموتى بمستشفى محمد السادس بمدينة شيشاوة؛ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الدراجين بالطريق السيار بحثا لتحديد الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.