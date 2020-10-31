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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تخلف 5 قتلى و8 جرحى في "أوطوروت مراكش وأكادير"

حادثة سير تخلف 5 قتلى و8 جرحى في "أوطوروت مراكش وأكادير"

حادثة سير تخلف 5 قتلى و8 جرحى في "أوطوروت مراكش وأكادير"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:00

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، اليوم السبت، في حادثة سير وقعت بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، على مستوى الجماعة الترابية القروية مجاط بإقليم شيشاوة.

وأصيب في هذا الحادث المروري 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة؛ ما دفع الطاقم الطبي إلى نقل 5 منهم حالتهم الصحية جد حرجة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بمراكش، أما 3 آخرين فتلقوا الإسعافات بمستعجلات المستشفى الإقليمي بشيشاوة.

وخلفت الحادثة، التي وقعت إثر اصطدام سيارة بشاحنة كانت تقف على قارعة الطريق، مصرع زوجين وابنيهما ومساعد سائق المركبة التي كانت قادمة من الدار البيضاء في اتجاه أكادير.

واستنفر هذا الحادث المروري المميت بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، الذي انتقل إلى مكان الحادثة، رفقة السلطة المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والمصالح الصحية التي قدمت الإسعافات الأولية للجرحى.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة على نقل جثامين الهالكين إلى مستودع الموتى بمستشفى محمد السادس بمدينة شيشاوة؛ وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت فرقة الدراجين بالطريق السيار بحثا لتحديد الملابسات والظروف المحيطة بالحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Khaddija lgh السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:05
انا لله و انا اليه راجعون المرجو من السائقين توخي الحذر والإنتباه من اجل الحد من هذه الحوادث المروعة
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30
2 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:06
الله. يرحمهم. جميعا. ان. لله. وان. اليه. راجعون.
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20
3 - rme1974 السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:07
c est le sommeil qui est la cause des accidents au maroc j en suis sûr et certain
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7
4 - مواطن السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:07
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم وأسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين
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19
5 - intidam Hassan السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحم من توفى ويرزق الصبر والسلوان لاهاليهم
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12
6 - achraf السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:11
يا ربي يرحمهم و يوسع عليهم، والله يحفظنا و يحفظ جميع المسلمين.
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7
7 - kamal السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:12
رحم الله الموتى، السائق وراء زجاج السيارة لا يحس بخطورة السرعة.
100 كلم في الساعة كحد أقصى على الطريق السيار لمن يريد الأمان لأسرته.
80 في الطريق الوطنية
50 داخل المدينة
أما أصحاب 140 كلم في الساعة و ما فوق الله يكفينا شرهم
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24
8 - بن حميدو السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:13
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله المتوفون وعافا الجرحى منهم والهم ذويهم الصبر والسلوان ولاحول ولا قوة الا بالله
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6
9 - بدر السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:14
وقوف شاحنة في قارعة الطريق هو السبب.. الله يرحم من مات.. ولكن وقوف شاحنة في الطريق السيار هو محاولة قتل مستعملي الطريق.. على المستعملين ايضا ان يعلموا ان السرعة القصوى في الطريق السيار هي 120 km بينما نلاحظ سائقين يصلون الى سرعات جنونية.
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19
10 - samir السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:15
سجب معاقبة السائق المسؤول عن هذا الحادث المميت بأقسي العقوبات ان ثبت ارتكابه لهذا الخطأ المميت الذي تسبب في القضاء على أسرة كاملة.
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7
11 - متابع السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:15
الله يرحم الموتى على كل حال اتمنى ان لم يسجلا ضمن وفيات ما يسمى بكورونا في هذه الايام هذا ما يحدث في العالم من اغلاقات اعداد البشر لتقبل التلقيح
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1
12 - Younes Yoo السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:16
الله يرحم الموتى و يغفر ليهم. لكن أنا مخي وقف و ما فهمت والو كيفاش سيارة سياحية عادية لي فالصورة كانت هازا 13 بالسلامة ؟؟ بما أن 5 توفوا و 8 في حالة حرجة ؟؟
المرحو التدقيق من فضلمم في نقل الخبر
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6
13 - غير دايز السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:17
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
متساوش دخلوهم في عدد وفيات كورونا
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-4
14 - لله ما أعطى ولله ما أخذ السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:17
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه فاجعة، اللهم ارحم الموتى و أسكنهم فسيح جناتك و اشف المصابين بإذنك
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2
15 - محمد السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:19
حسب شروط السلامة يجب توفر كل شاحنات على داعمة في الخلفية كي تمتص الاصطدام ولا تحشر السيارة تحتها
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6
16 - immad السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:20
لاحول ولاقوة الا بالله ممنوع الوقوف في الطريق السيار.....ولابد من وضع علامة التنبيه عن بعد ....لاحول ولاقوة الا بالله هناك العديد من العربات تقف بشكل فجائي وتعرض حياة المسافرين للخطر ... اللهم لرحمهموانا لله وانا اليه راجعون ..
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17 - Kenitra City السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:20
كم هو محزن ما حصل ..
اسرة بأكملها فقدت .. الله يرحمهم و يصبر اهلهم ..
حسب ملاحظتي فالسائق ربما كان مشغول بالحديث مع افراد اسرته و ينظر ناحيتهم و لم يركز مع السياقة و هذا ما الاحظه دوما فلهذا اتجنب الحديث مع السائق لكي يصمت و يركز مع الطريق
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18 - لطفك يا ربي السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:21
لا إلاه إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم جميعا ،
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19 - Amine السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:21
إنالله وإنا إليه راجعون رحم الله الموتى وأسكنهم فسيح جنانه. هذا ما يحدث حينما تهمل الدولة صيانة وتجهيز الطرق الوطنية فيصبح الطريق السيار الخيار الوحيد لكل المركبات على اختلاف حمولتها وسرعتها.
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20 - Latif السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:21
يالطيف
لا حول و لاقوة الابالله
انا لله و انا اليه راجعون
و الله العظيم لفاجعة غيحس بها اكثر الاهل وكل من عنده سيارة و اطفال صغار
انا لله و انا لله راجعون
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0
21 - Jilali السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:24
رحم الله الجميع رغم كل المجهودات فحرب الطرق مازالت تسقط مزيدا من الارواح البريئة تارة حالة الطرق وتارة علامات التشوير وتارة اخرى اخطاء السائقين وعدم ملائمة السرعة مع الزمان المكان واحيانا اعطاب ميكانيكية وتقنية في المركبات نفسها تعددت الاسباب لكن النتيجة واحدة هي مزيدا من الارواح نداء الى كل سائق حين تركب العربة تذكر جيدا ان ذلك اليوم قد يكون الاخير في حياتك فكن حذرا اقصى مايمكن فلكل اجل كتاب
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22 - يتبع السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:28
اللهم ارحمهم وصبر أهلهم وذويهم في المصيبة زوجين وابنيهما جد مألم الله يشافي باقي المصابين.
حنا نعيش في هذه البلاد مشاكل جمة لا حل لها كيف يعقل أن تقع الحادثة في شيشاوة وينقل المصابون إلى مراكش هذه سبب آخر لتعجيل الموت المصابون إنتظروا حتى قدوم سيارة الاسعاف ثم العودة الى المستشفى، في البلدان الاخرى مثل هذه الحوادث تستعمل المروحيات والتدخل الميداني وحنا ما عندناش هاد الشي يلاه يعجبوك ويقول جا السيد العامل بنفسه ما الجدوى من قدومه الاولى أن يأتي أطباء المستعجلات والإسعاف الميداني الذي يسمى بSAMU الذي دشن في أحد الاحتفالات الوطنية، المهم أنا تألمت بزاف للمرحومين وذويهم كيف ستصل لهم الرسالة التي عادة ما يأتي بها المقدمون الغير مؤهلين طبعا لتبليغ الفاجعة بطريقة خاصة ج
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23 - stop السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:28
يجب تحديد وقت معين للشاحنات الكبيرة بعد 8h ليلا كما هو في بلدان الحضارة كما يجب منعها من دخول المدن واجبار باطروناتها على خلق كاراجات خارج المدن بدل استعمار الرصيف وربح الملايين
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0
24 - اسماعيل الأدوزي السبت 31 أكتوبر 2020 - 14:29
أقولها للمرة الألف:
هذا كله سببه فوضى الطريق السيار
سيارات مهترئة تلج السيار لكي تتوقف وسطه
شاحنات من كل الأوزان:
تهالكة
قديمة
محملة بأكثر من الوزن المصرح به
تحل جبال التبن
تقصد الطريق السيار لأنها تأمن فيه من مراقبة رجال الدرك فقط
بسبب الحمولة الزائدة
وبسبب الحالة التقنية تتوقف ليلا ونهارا في وسط الطريق السيار
في 2010 الى 2014 كلما توقفت آلية حضر من يرغم صاحبها على نقلها
فيما بعد
هناك شاحنات تعطلت...ونام السائق داخلها في انتظار مجييء مشغله
انها الفوضى التي لا توجد في الطرق السيارة باسبانيا أو ايطاليا أو الجارة الشرقية الجزائر
وسببها تهور السائقين وأرباب الشاحنات
فأرجو تغيير مدونة الطرق لكي يصبح بأمكان الدرك اقامة حواجز في الطرق السيارة لأن هناك من المغاربة من لا ينفع معه سوى الزجر
أنشروا تعليق مستعمل لهذا الطريق
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