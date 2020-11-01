منزل "مسؤول استقلالي" يتعرض للسرقة بالرباط

هسبريس من الرباط

تعرض عبد السلام البكاري، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالرباط، لسرقةٍ طالت هاتفه وهاتف زوجته والحاسوب الشخصي لابنته.

واقعة السرقة، التي تمّت من داخل بيت المسؤول الاستقلالي، أقدم خلالها الفاعل على التسلل من شرفة البيت دون أن يترك أثرا.

وقال البكاري لهسبريس إنه فوجئ بسرقة هاتفه وهاتف زوجته والحاسوب الشخصي لابنته من صالون المسكن، دون سرقة أي شيء آخر.

وأضاف المتحدث مستغربا إقدام الفاعل على سرقة الهاتفين والحاسوب فقط: "ترك أشياء أكثر قيمة"؛ لكنه أكد أنه لا يشكك في كونه مستهدفا من جهة ما.

ووضع البكاري شكاية لدى الدائرة الأمنية العاشرة في الرباط، حيث انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى بيته وقامت بالبحث في حيثيات واقعة السرقة.