قائد ينهي حياة شاب في حادث بين أكادير وتزنيت‬

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي شاب، يبلغ عمره 28 سنة، مصرعه في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 1، بين أكادير وتزنيت، غير بعيد عن مدارة "آيت ميمون"، على مستوى الجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.

ووفق شهود عيان فقد كان المفارق للحياة، الذي يتحدر من الجماعة الترابية إداوكنيضيف، في الدائرة الجبلية لاشتوكة، يقود دراجة نارية قبل أن يصطدم بسيارة خفيفة يقودها قائد المقاطعة الثانية لآيت اعميرة، ما تسبب في إصابته برضوض ونزيف حاد.

وفارق الشاب ذاته الحياة بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى. كما حضرت إلى مكان الحادثة السلطات المحلية ومصالح الدرك، حيث تم فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها.