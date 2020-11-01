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الشرطة تحجز كيلوغرامات من "الشيرا" في كلميم
الأحد 01 نونبر 2020 - 09:15
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بكلميم من حجز سيارة خفيفة محملة بكمية مهمة من المخدرات؛ على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 من جهة مدينة تزنيت.
وأفادت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن كمينا محكما نصبته عناصر الأمن أسفر عن توقيف السائق وحجز صفائح من "الشيرا،" يقدر وزنها بحوالي 10 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل السيارة.
وتم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه القضية، وإحالتهم على العدالة من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.