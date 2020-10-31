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كُتّاب وآراء
سلاح الأمن يوقف شخصا مخدّرا في مدينة مراكش
اضطرت عناصر أمنية بولاية مراكش، السبت، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية، دون اللجوء إلى استعمالها، لتوقيف شخص كان في حالة تخدير متقدمة.
وجاء هذا التدخل بعدما هدد الموقوف ذو السوابق القضائية، والذي يبلغ من العمر 27 سنة، سلامة المواطنين وعناصر الشرطة بشكل جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وجاءت هذه العملية الأمنية إثر توصل قاعة القيادة والتنسيق بمدينة مراكش بإشعار حول قيام المشتبه به بإحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بسيارة كانت مركونة بالشارع العام، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة، واجهها الشاب بمقاومة عنيفة بواسطة سكينين.
وأسفر تدخل عناصر الشرطة عن توقيف الشخص المعني، وحجز السكينين المستعملين في الاعتداء.
وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
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تعليقات الزوّار (2)
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض